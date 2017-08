Tulviiko Jurvaan valituksia sanonnan ohjeistamana? Näin kaupunginjohtaja vastaa

Vanhan sanonnan mukaan valitukset pitäisi osoittaa Jurvan kuntaan.

"Valita vaan, mutta valita Jurvan kuntaan", sanonta kuuluu.

Nykyään Etelä-Pohjanmaalla sijaitseva Jurva on osa Kurikan kaupunkia. Se liitettiin Kurikkaan vuonna 2009.

Tuleeko Jurvaan kuitenkin edelleen valituksia, vaikka kyseessä ei enää itsenäinen kunta olekaan?

Kurikan kaupunginjohtaja Anna-Kaisa Pusa kertoo, ettei hän tiedä, mistä sanonta on saanut alkunsa.

"Itselleni ei ole tullut valituksia, mutta olen ollut vasta puoli vuotta kaupunginjohtajana", Pusa sanoo.

Kaupunginjohtajan mukaan Jurvaan suunnatut valitukset otetaan edelleen vastaan, vaikka Jurva ei enää itsenäinen kunta olekaan.

"Jos joku haluaa näin tehdä, ilman muuta ne luetaan ja otetaan vastaan. Sehän on kansalaisvaikuttamista", hän sanoo.

Myös kurikkalaiset antavat kaupunginjohtajan mukaan jonkin verran palautetta erilaisista asioista. Yhteydenotot liittyvät moninaisiin arkea koskeviin asioihin.

"Kaupunkihan on kaupunkilaisten, joten niitä palautteita kuunnellaan ja mietitään. Ne ovat ilman muuta osa kaupungin elämää", hän sanoo

Pusan mukaan Kurikka on Suomen vahvimpia maatalouspitäjiä.

"Se on meille yksi tärkeä ylpeydenaihe. Toinen on yrittäjyyshenki, sillä Kurikassa on 2000 yritystä", hän sanoo.

Kaupunginjohtajan mielestä Kurikan maatilat ovat todella elinvoimaisia.

"Ne investoivat ja uskovat tulevaisuuteen."

Jurva on ollut tunnettu erityisesti huonekaluteollisuudestaan.