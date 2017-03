Tunnelma vilkas ja välitön – Rääkkylässä vaihdettiin kuulumisia vaalimainosten jakamisen sijaan

Aurinko lämmitti, mutta kylmä tuuli tuiversi viime viikon perjantaina keskustan vaalitapahtumassa Rääkkylän torilla.

Pitopalveluyrittäjä Maija Timonen oli aloittanut hernekeiton keittämisen soppatykissä jo aamuviideltä ja tarjosi ensimmäiset annokset yhdeltätoista.

Lapsiperheitä soppatykin äärellä ei parveillut, vaan kunnan ikärakenteen mukaisesti hernesoppaa söi ja auringosta nautti iäkäs väki.

Tunnelma oli vilkas ja välitön, vaalimainoksia ei jaettu, vaan väki keskittyi vaihtamaan kuulumisia.

Iso osa vaalipiirin keskustan 12 ehdokkaasta oli paikalla. Kuusi ehdokkaista on entisiä kunnanvaltuutettuja. Pienessä kunnassa ehdokkaat ja äänestäjät tunnetaan, puolin ja toisin.

Tuuli on tuivertanut Rääkkylän taloutta luihin ja ytimiin asti viime vuosina. Vuodesta 2011 alkaen kunta ensimmäisenä suomalaisena kuntana yksityisti sosiaali- ja terveyspalvelunsa. Yksityistämisellä on ollut hintansa ja kunnan talous on ollut kovilla.

Auringon lämpöä kunta ja kuntalaiset saivat osakseen viime vuoden marraskuussa, kun korkein hallinto-oikeus kumosi valtioneuvoston päätöksen liittää Rääkkylän kunta Kiteen kaupunkiin.

Oikeuden päätös ratkaisi myös kolme kautta kunnanvaltuutettuna toimineen maatalousyrittäjän Markku Laasosen ehdolle asettumisen kevään kunnallisvaaleissa.

”Koska kunta sai pitää itsenäisyytensä, halusin asettua ehdolle ja olla kantamassa vastuuta tehdyistä päätöksistä.”

Laasosen mukaan talous on Rääkkylän haaste tulevaisuudessakin. Viime vuoden tilinpäätös on ylijäämäinen.

Valtakunnan politiikkaa ei kuntavaalikampanjoinnissa sivuta, eikä se siihen vaikuta. Oman kunnan asioiden hoitaminen on tärkeintä sekä kiinnostavinta, vakuuttaa Laasonen.

Yhteensä Pohjois-Karjalassa on keskustalaisia ehdokkaita 425, joista puolet on uusia. Ehdokkaista naisia on 160, miehiä 265 ja nuoria alle 30-vuotiaita 46 ehdokasta.