Tuore ministeri Leppä linjaa: Ei lihaverolle

Tänään perjantaina maa- ja metsätalousministeriksi nimitetty Jari Leppä (kesk.) otti heti tuoreeltaan kantaa vihreiden puheenjohtajaksi pyrkivän Touko Aallon lihapuheisiin. Aalto on esittänyt, että lihalle pitäisi säätää lisävero.

Lihaveroa esitetään myös vihreiden puoluevaltuuskunnassa vuonna 2011 hyväksymässä ympäristöohjelmassa. Se on ollut esillä myös SDP:ssä puoluekokousaloitteissa, perusteena verolle oli siellä ilmasto.

Ministeri Leppä ei lämpene lihaverolle.

"En aio edistää sitä. Suomalainen tuotanto on kaikella tavalla vertailukelpoista koko maailmanluokan tuotantoon. Maailman parasta ruokaa, maailman turvallisinta ruokaa, se on aivan päivänselvä asia."

MT kysyi presidentin nimitys- ja ministerien valatilaisuuden jälkeen järjestetyssä tiedotustilaisuudessa myös, mihin konkreettisiin toimiin tuore ministeri aikoo ryhtyä "markkinahäirikköjen" eli kaupan omien tuotemerkkien suitsemiseksi. Leppä ehti itse nostaa asian pontevasti tapetille ministeriytensä varmistuttua.

"Markkinat eivät tällä hetkellä elintarvikepuolella toimi niin kuin pitäisi. Ne eivät ole tasapainossa, ja siksi sinne tarvitaan toimenpiteitä. Kun selvitysmies on oman työnsä jättänyt, on aika tehdä johtopäätöksiä ja lähteä valmistelemaan, jos tarvetta valmistelulle on, ja se tullaan tekemään."

Leppä vastasi MT:lle myös maaseudun yritystuista. Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) on sanonut, että yritysten tukia tarkastellaan syksyn budjettiriihessä, mutta Leppä on toistaiseksi varovainen.

"Tänäänkin on selvityksissä ollut, että tuet ovat saaneet aikaan työpaikkoja, kasvua ja innovaatioita. Se on hyvin tarkka paikka. Varmaan joitakin uusia allokointeja voidaan tehdä, mutta en ota mitään kantaa, mihin suuntaan. Ne ovat erittäin tärkeitä Suomen kasvulle."

MT kertoi perjantaina, että tuilla on aikaansaatu työpaikkoja ja tuet hyödyttävät yritysten kasvamista.

