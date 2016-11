Turkin Erdogan uhkaa avata Euroopan rajat pakolaisille

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan uhkaa avata maan rajat pakolaisille Eurooppaan. Erdogan puhui aiheesta sen jälkeen, kun EU-parlamentti kannatti eilen Turkin jäsenyysneuvotteluiden keskeyttämistä.

"Kuunnelkaa minua. Jos menette yhtään pidemmälle, rajat avataan. Pitäkää se mielessänne", Erdogan sanoi puheessaan.

Parlamentin äänestys ei ole oikeudellisesti sitova, mutta se voi lisätä poliittista painetta kiristää linjaa Turkki-suhteissa.

Jäsenyysprosessin keskeytys on tehtävä EU:n puolella jäsenmaiden tai Euroopan komission aloitteesta.

Erdogan ehtikin lytätä parlamentin äänestystuloksen merkityksettömäksi jo keskiviikkona.

"Tällä äänestyksellä ei ole minkäänlaista arvoa."

Valtaosa EU-maista, Suomi mukaan lukien, haluaa jatkaa Turkin jäsenyysneuvotteluja. Tätä perustellaan sillä, että prosessin jäädyttäminen katkaisisi yhteyden Turkkiin ja ajaisi maata vain entistä kauemmas EU:sta.

Maaliskuussa Turkin kanssa solmitun pakolaisten palautussopimuksen mukaan Kreikkaan salakuljettajien avulla saapuvat palautetaan takaisin Turkkiin. Jokaista palautettavaa syyrialaista kohti EU-maat ottavat Turkista toisen syyrialaisen laillista reittiä. Sopimuksen avulla ihmissalakuljetuksen määrä on saatu selvään laskuun.

Vastaavasti EU on luvannut vauhdittaa Turkin jäsenyysneuvotteluita. Turkki on uhannut lopettaa yhteistyön pakolaispolitiikassa, ellei se saa viisumivapautta EU-alueelle.

Erdoganin uhkaus avata maan rajat Eurooppaan pyrkiville pakolaisille on EU:hun liittyvää peliä, vaikka tilanne onkin vakava, arvioi ulkomaankauppa ja kehitysministeri Kai Mykkänen (kok.). Syksyn aikana on hänen mukaansa nähty rajujakin "heittoja".

"Toistaiseksi Turkki on katsonut, että heidän etu on se, että tilanne pysyy auki", ulkoministeri Timo Soinia (ps.) sijaistava Mykkänen sanoo.

Mykkäsen mukaan Turkki on viime aikoina tiivistänyt omaa etelärajaansa, eikä tilanne ole Turkin kannalta kovin räjähdysaltis.

"Tämä kertoo myös siitä, että tilanteeseen pitää löytää jokin kestävä ratkaisu. Ei voida pysyvästi lähteä siitä, että toimitaan tulpan kautta."

Europarlamentin päätös jäädyttää Turkin kanssa käytävät jäsenyysneuvottelut kertoo Mykkäsen mukaan siitä, että Turkin ihmisoikeustilanne on kehittynyt huolestuttavasti kesäisen vallankaappausyrityksen jälkeen.

"On ymmärrettävää, että parlamentti kiinnitti tähän niin voimakkaastikin huomiota. Jäsenmaiden tasolla on lähdetty siitä, että kuolemanrangaistus on se kova raja, eli jos siihen mennään, sitten ei voida neuvotteluja jatkaa."

Turkin kanssa tulee Mykkäsen mukaan voida tehdä yhteistyötä pakolaisasioissa jatkossakin ja samalla painostaa maata siihen, että oikeusvaltio säilyy.