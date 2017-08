Turun yliopistolliseen keskussairaalaan on tuotu kahdeksan ihmistä ja yksi potilaista on kuollut, kertoo sairaalajohtaja Petri Virolainen STT:lle. Hänen mukaansa osa ihmisistä on leikkaussalissa, mutta tilanne on vakautumassa

Turun keskustassa puukotettiin useita ihmisiä. Poliisi pyytää ihmisiä välttämään kaupungin keskustaa.

Poliisi kertoo myös ampuneensa yhtä epäiltyä tekijää alavartaloon. Hän on poliisin hallussa.

Ilta-Sanomien välittämien silminnäkijähavaintojen mukaan isolla veitsellä varustautunut mies puukotti kaikkia vastaantulevia ihmisiä.

STT:n puhelimitse tavoittama silminnäkijä kertoi, että poliisi ampui Turun Puutorilla yhtä ihmistä. Kadulla makasi silminnäkijän mukaan kaksi ihmistä, minkä lisäksi poliisi otti paikalla kiinni yhtä ihmistä.

Turun Sanomien tietojen mukaan haavoittuneita olisi seitsemän tai kahdeksan.

Turun Sanomien tavoittama toinen silminnäkijä puolestaan kertoi nähneensä, kuinka puukottaja juoksi Kauppatorilta Puutorille päin. Sitten kuului laukaus, minkä jälkeen epäilty jäi maahan makaamaan liikkumattomana. Silminnäkijän mukaan osa Kauppatorilla olleista ihmisistä oli lähtenyt puukotuksen jälkeen ajamaan takaa epäiltyä muun muassa mailoja käsissään.

Turun keskustassa sijaitseva pääkirjasto ja kauppakeskus Hansakortteli on evakuoitu varotoimenpiteenä viranomaisten pyynnöstä, kerrotaan kirjastosta ja kauppakeskuksesta STT:lle.

Poliisi nostaa valmiutta Helsinki-Vantaan lentoasemalla ja rautatieasemilla Turun tapahtumien takia, kertoo Itä-Uudenmaan poliisi Twitterissä. Myös Helsingin keskustassa on lisätty näkyvää valvontaa, Helsingin poliisi kertoo.

Poliisi pyytää vihjeitä Turun puukotuksista. Puukotuksiin liittyvät vihjenumerot ovat 050 349 9187 ja 050 326 8089, joihin poliisi pyytää soittamaan.

Poliisi järjestää puukotuksiin liittyen tiedotustilaisuuden Turun pääpoliisiasemalla kello 19. Paikalla on myös sisäministeri Paula Risikko (kok.) ja poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen.

Hallitus seuraa tiiviisti Turun tapahtumia ja käynnissä olevaa poliisioperaatiota, kertoo pääministeri Juha Sipilä (kesk.) Twitterissä. Sipilän mukaan hallitus pitää myöhemmin tänään neuvottelun.

Presidentti Sauli Niinistö, pääministeri Sipilä, valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) ja sisäministeri Paula Risikko (kok.) ovat olleet yhteydessä Turun iskujen johdosta, kertoo Tasavallan presidentin kanslia Twitterissä.