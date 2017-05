Tutkija: USA:lla oli jäljellä vain huonoja ilmastovaihtoehtoja

Yhdysvaltain mahdollinen vetäytyminen Pariisin ilmastosopimuksesta ei tullut yllätyksenä ilmastopolitiikan asiantuntijalle.

"Tavallaan tässä ei ole ollut enää hyviä vaihtoehtoja jäljellä, koska presidentti Donald Trump on jo kotimaan toimillaan näyttänyt, että hän aikoo purkaa edeltäjänsä, presidentti Barack Obaman ilmastopoliittiset toimet", kiteyttää Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija, dosentti Antto Vihma.

Vihman mukaan ilmastopolitiikassa tehtyjen sisäpoliittisten päätösten jälkeen alkoi olla selvää, ettei Yhdysvallat saavuta Parisiin sopimuksessa asetettuja tavoitteita. Sen jälkeen jäljellä oli enää kaksi vaihtoehtoa, jotka molemmat ovat planeetan kannalta huonoja.

"Ensimmäinen on se, että Yhdysvallat pysyy mukana sopimuksessa, mutta rikkoo sitä tietoisesti. Minusta se olisi oikeudellisesti kestämätöntä. Toisena vaihtoehtona on sitten se, että Yhdysvallat jättää sopimuksen, mikä on varsinkin symbolisesti iso asia."

Vihman mukaan Yhdysvaltojen mahdollisen lähdön aiheuttamia reaktioita muihin maihin on nyt mahdoton ennustaa.

"Todennäköistä kuitenkin on, että ainakin aluksi muut maat vakuuttavat liturgisesti yhteen ääneen olevansa nyt yhtenäisemmin kuin koskaan ilmastosovun takana. On kuitenkin myös mahdollista, että joidenkin maiden, kuten vaikkapa Intian, konservatiiviset voimat saavat tästä uutta vettä myllyynsä. Perustelut voisivat olla vaikkapa sellaiset, että miksi meidän on vähennettävä päästöjämme kun rikas supervaltakaan ei niin tee."

"Voihan tällä toki olla yhtenäistäväkin vaikutus, onhan tämä siksi röyhkeää toimintaa. Ainakin toivoisin, että Pariisin sopimuksesta ja sen velvoitteista keskusteltaisiin hyvässä hengessä", tutkija jatkaa.