Tutkijat: Jopa kolmannes maailman väestöstä elää zikavaaran alueella

Jopa kolmannes maailman väestöstä asuu alueilla, joille zikavirus saattaisi levitä, varoittavat tutkijat.

Afrikassa, Aasiassa ja Tyynen valtameren alueella maissa, joissa on zikan leviämiseen sopiva ilmasto sekä runsaasti viruksen levittämiseen pystyviä hyttysiä, elää kaikkiaan noin 2,6 miljardia ihmistä.

Pelkästään Intiassa zikalle otollisilla alueilla asuu 1,2 miljardia ihmistä. Tutkimus käsitteli alueita, joilla zika ei vielä ole levinnyt, mutta joilla voisi olosuhteiden puolesta olla mahdollisuus samanlaisen epidemian puhkeamiseen kuin Karibian alueella ja Etelä-Amerikassa.

Mahdollisia uusia zika-alueita kartoittaneen tutkimuksen mukaan zika voisi olosuhteiden ollessa otolliset levitä muun muassa Kiinassa, Indonesiassa, Nigeriassa, Pakistanissa ja Bangladeshissa.

Tutkimuksen tulokset ilmestyivät arvostetun The Lancet -julkaisun tartuntatauteja käsittelevässä julkaisussa. Tutkijaryhmä käytti riskialueiden määrittelyssä apunaan muun muassa väestöntiheyttä, ilmastoa ja lentoreittejä kuvaavia karttoja sekä tietoa terveydenhuoltoon käytetyistä julkisista varoista alueittain.

Se, leviäisikö virus tutkimuksessa luetelluilla alueilla riippuu tutkimusryhmän mukaan siitä, onko alueiden asukkailla immuniteettia zikaa vastaan. Vastausta tähän ei toistaiseksi tiedetä.

Yksittäisiä zikatapauksia on todettu niin Afrikassa kuin Aasiassa, mutta ei tiedetä, onko zikan esiintyminen ollut niin laajaa, että alueiden asukkaille olisi voinut kehittyä immuniteettia.

Tietoa ei ole siitäkään, voisiko afrikkalaista zikaviruskantaa vastaan olevaa immuniteettia käyttää apuna taistelussa nyt leviävää aasilaista kantaa vastaan.

Zikan on todettu voivan aiheuttaa vakavia kehityshäiriöitä sikiöille. Harvinaisimmissa tapauksissa se voi myös johtaa vakavaan neurologiseen Guillain-Barren oireyhtymään aikuisilla. Oireyhtymä aiheuttaa lihasheikkoutta ja osalle halvauksia ja hengitysvaikeuksia. Se voi johtaa kuolemaan.

Floridassa Miamissa on ensimmäisen kerran löydetty zikavirusta hyttysistä, kertoo uutistoimisto Reuters.

Viranomaisten mukaan pienellä alueella Miamissa arviolta 47 ihmistä on saanut zikatartunnan, mutta aiemmin ei ole ollut todisteita siitä, että paikalliset hyttyset kantaisivat virusta.

Toukokuusta lähtien Floridassa on testattu yli 40 000 hyttystä. Miamissa otetuista näytteistä kolme antoi positiivisen tuloksen zikalle.

Viime vuoden keskivaiheilla alkaneen epidemian aikana yli 1,5 miljoonaa ihmistä on saanut zikatartunnan Brasiliassa, joka on epidemian pahiten kärsinyt maa. Yli 1 600 lasta on syntynyt Brasiliassa kärsien zikan aiheuttamista kehityshäiriöistä.

70 maata ja aluetta on kertonut paikallisista, hyttysen aiheuttamista tartunnoista ja 17 vastasyntyneillä ilmenneistä kehityshäiriöistä. 18 maata on lisäksi raportoinut Guillain-Barren oireyhtymän lisääntyneen.

Zikavirus leviää pääasiassa hyttysten pistoista, mutta sen on todettu voivan tarttua myös sukupuoliyhteydessä.