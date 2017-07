Tutkijat: Putinin Suomen-vierailulla odottava ilmapiiri USA:n tilanteen vuoksi

"Presidentti Putin kommentoi turvallisuuspolitiikkaa selvästi varovaisesti. Nyt on kautta maailman epätietoisuutta siitä, mihin suuntaan Yhdysvaltain hallinnon linja lähtee kehittymään", sanoo Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola.

Aleksanteri-instituutin johtaja, professori Markku Kivinen teki saman huomion Putinin lausunnoista.

"Asetelma on odottava monessakin mielessä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on arvaamaton, minkä lisäksi hänen Venäjä-politiikkansa ei ole vielä asettunut radalleen. Siksi Venäjä on hyvin varovainen."

Aaltolan mukaan Putin varoi olemasta "liian negatiivinen" Trumpin suhteen.

Sivujuonteena esiin nousivat kuitenkin Yhdysvaltain uudet Venäjän vastaiset pakotteet, jotka senaatti hyväksyi juuri Putinin vierailun päätyttyä.

"Lisäpakotteita vastaan on kuultu aika kovia puheenvuoroja sekä Venäjän että Euroopan puolelta, Kivinen täydentää."

Putinin ja Suomen presidentin Sauli Niinistön välit ovat tutkijakaksikon mukaan samanlaiset kuin Suomen ja Venäjän välit nykyisin ovat: asialliset, käytännölliset ja kohtalaisen hyvät.

"Venäjän pullistelut ja halu näyttää mahtiaan eivät ole liiaksi myrkyttäneet sen suhteita Suomeen", Aaltola muotoilee.

Julkisuudessa on Savonlinnan tapaamisen jälkeen pohdittu, tarjosiko Putin verhotusti Suomelle yhteisiä Itämeren sotaharjoituksia ikään kuin koepallona.

"Mielestäni Niinistö kuittasi hyvin tuomalla nopeasti esiin, että Suomi osallistuu Itämerellä Yhdysvaltain kanssa Ruotsin Aurora-sotaharjoitukseen", Aaltola sanoo.

Kivinen puolestaan muistuttaa, miten kylmän sodan aikana presidentti Urho Kekkonen pelkäsi suuresti, että itänaapurin kanssa jouduttaisiin yhteisiin sotaharjoituksiin.

"Se oli tuon ajan sopimuksiin kirjattu velvoite. Nyt mitään sellaista velvoitetta ei Suomella ole."

Kivisen mukaan Turkki on ainoa Naton tai läntisen Euroopan maa, joka katsoo Venäjän ja Kiinan yhteisiä sotaharjoituksia "sillä silmällä, että pitäisikö liittoutua siihen suuntaan".

Asiantuntijakaksikko ei laske suurta merkitystä sille, että Putin ei vierailullaan suoraan onnitellut Suomea satavuotisesta itsenäisyydestä.

"Tulkitsen niin, että Putinin koko vierailu oli järjestetty Suomen itsenäisyyden tasavuosien ympärille", Kivinen linjaa.

Kumpikin tutkija pitää tärkeänä sitä, että Suomen ja Venäjän presidentit tapaavat säännöllisesti.

"On hyvä, että Suomessa tiedetään mitä Putinin mielessä liikkuu, etenkin geostrategisissa asioissa. Venäjän politiikkahan on muuttunut hieman aggressiivisemmaksi, joten on syytä olla tilanteesta kärryillä", Aaltola sanoo.

Kivisen mukaan nyt tärkein dialogin aihe itänaapurin kanssa on jännityksen vähentäminen Itämeren alueella.

"Siellä on reaalisesti kaksi sotilasliittoa vastakkain."

Itämeren tilanteen suurimmat uhkakuvat liittyvät Kivisen mielestä siihen, että alueella partioivien asevoimien välillä sattuisi jokin vahinko, haaveri.