Twitter-kiista leimahti: Onko Vihreät maaseudun puolue?

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson otti puoleensa ja vihreiden asemaan kantaa Maaseudun Tulevaisuuden kuntavaalipaneelissa tänään.

"Eroamme vihreistä siinä, että olemme valtakunnallinen puolue", Andersson latasi.

Kannanotosta alkoi kiihkeä twitter-keskustelu, jossa Etelä-Pohjanmaan vihreiden puheenjohtaja Tuomas Ojajärvi arvioi, ettei Andersson tunne maaseudulla asuvia vihreitä.

"Kyse puolueen jäsen- ja kannattajarakenteesta. Vas. merkittävän paljon paremmin edustettu kaupunkien ulkopuolella", Andersson tarkensi.

Helsingin SDP:n varapuheenjohtaja Antti Koskela kommentoi: "Vihreät asettaneet ykköstavoitteeksi Helsingin ykköspuolueen aseman. Kertonee jotain rakenteesta."

Ojajärven mielestä se on kuitenkin vain Helsingin vihreiden, ei koko puolueen tavoite.

Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö oli kuitenkin esitellyt Helsingin suurimmaksi puolueeksi nousun vihreiden tavoitteena STT:n haastattelussa 15.1.2017, jossa hän sanoi "se on meidän konkreettisin tavoite, siinä mitataan vaalien onnistumista".

"Vihreiden ykköstavoitteena vaalituloksen osalta kuntavaaleissa on seuraavat kolme tavoitetta: nousta suurimmaksi puolueeksi Helsingissä, Tampereella ja Turussa, nousta suurten puolueiden joukkoon keskisuurissa kaupungeissa ja saada uusia valtuutettuja yhä useampaan kuntaan ja olla entistä enemmän koko maan puolue", Niinistö kertoo MT:lle tänään.

"Nämä on yhdessä päättämämme tasaveroiset tulostavoitteemme kuntavaaleihin. Vähän mua harmitti siinä STT:n haastattelussa, että toimittaja oli tiputtanut muut päätavoitteemme pois jutusta, vaikka ne haastattelussa kerroin "

Niinistö painottaa, että vihreät tavoittelee kuntavaaleissa uusia valtuutettuja yhä useampaan kuntaan.

"Kasvaneesta gallup-kannatuksestamme on myös merkittävä osa tullut pienemmistä kunnista ja maaseudulta, mikä on ilahduttavaa. Nykyinen eduskuntaryhmämme on laajemmin koko maata maantieteellisesti edustava kuin kertaakaan aiemmin puolueen historiassa ja esimerkiksi ryhmän puheenjohtaja Krista Mikkonen on Joensuusta", Niinistö tarkentaa.

"Suunta on oikea ja kuntavaaleissa on hienoa, että myös aiempaa useammassa pienessä kunnassa on ensi kertaa mahdollista äänestää vihreitä. Siitä olen todella iloinen."

