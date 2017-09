Twitter sulki venäläistoimijoihin kytköksissä olevia tilejä

Twitter sanoo sulkeneensa ainakin 22 tiliä, jotka olivat kytköksissä samoihin venäläistoimijoihin, jotka ovat julkaisseet tuhansia poliittisia mainoksia Facebookissa. Asiasta uutisoivat Washington Post -lehti ja Guardian.

Twitter on lisäksi löytänyt 179 samasta syystä epäilyttävää tiliä, mutta yhtiö ei kerro, kuinka moni niistä on suljettu. Yhtiön mukaan se on kuitenkin ryhtynyt toimiin sen sääntöjä rikkoneita tilejä vastaan.

Facebook on aiemmin kertonut, että siltä ostettiin viime vuonna arviolta 3 000 mainospaikkaa, joissa julkaistuilla mainoksilla ilmeisesti pyrittiin vaikuttamaan Yhdysvaltain presidentinvaalien tulokseen. Mainoksen ostajilla oli yhtiön mukaan ilmeisesti kytköksiä Venäjään.

Twitter esitteli torstaina löydöksiään ja toimiaan suljettujen ovien takana sekä senaatin tiedustelukomitealle että edustajainhuoneen tiedustelukomitealle. Molemmat komiteat ovat sanoneet haluavansa sekä Facebookin että Twitterin antavan todistuksen osana Venäjä-tutkintaa. Lisäksi komiteat haluavat kuulla Googlea.

Senaatin tiedustelukomitean jäsen, demokraattisenaattori Mark Warner kuvaili Twitterin esitystä erittäin suureksi pettymykseksi ja riittämättömäksi kaikilla tasoilla. Hänen mukaansa yhtiö osoitti, ettei se ymmärrä lähes laisinkaan, kuinka vakavasta uhasta on kyse.

Myös esimerkiksi edustajainhuoneen tiedustelukomitean jäsen, demokraattien Adam Schiff on sanonut, että Twitterillä on hänen mukaansa merkittävän paljon työtä tehtävänä ymmärtääkseen venäläistoimijoiden toiminnan laajuuden vaalikampanjoiden aikana.

Yhtiöt todistavat julkisessa kuulemisessa marraskuussa

Facebookin, Twitterin ja Googlen edustajien on määrä antaa todistus senaatin tiedustelukomitealle marraskuussa. Kuuleminen on julkinen.

Ennen tätä yhtiöt saattavat todistaa myös edustajainhuoneen tiedustelukomitean edessä. Komitean edustajat kertoivat aiemmin tällä viikolla pyytäneensä yhtiöitä antamaan todistuksen.

Komiteat ilmaisivat halunsa kuulla yhtiöitä sen jälkeen, kun julkisuuteen tuli tietoja, joiden mukaan kaikkia kolmea yhtiötä manipuloitiin edistämään presidentti Donald Trumpin vaalivoittoa.

Google on kiistänyt, että yhtiön kautta olisi pyritty vaikuttamaan vaalien tulokseen. Buzzfeed-sivusto on kuitenkin raportoinut, että Googlen automaattinen mainosten kohdistusjärjestelmä on mahdollistanut sen, että mainostajat voivat suunnata esimerkiksi rasistisia mainoksia tietyille ihmisille.