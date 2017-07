Uusi verkkopalvelu houkuttelee nuoria löytämään oman paikkansa Lapista

Nuoria aikuisia houkutellaan muuttamaan Lappiin uuden verkkopalvelun avulla. Löydä paikkasi Lapista -palvelu etsii asiakkaan toiveiden mukaisen asuinympäristön ja sopivan kotikunnan pohjoisesta.

Uuden palvelun tavoitteena on herättää Lapin ulkopuolella asuvat seikkailunhaluiset nuoret tutustumaan Lappiin asuinpaikkana sekä Lapin etätyömahdollisuuksiin ja yrittäjyyteen. House of Laplandin aiemmin teettämän tutkimuksen mukaan tämän kohderyhmän havaittiin olevan kiinnostuneimpia muuttamaan Lappiin.

"Asukasmarkkinointi on koko Lapin elinvoiman kannalta todella tärkeää. Meillä on paljon mahdollisuuksia ja tarjottavaa erityisesti hyvää elämää ja luontoa arvostaville muuttajille. Palvelun avulla Lapista kiinnostuneen muuttajan on helppo löytää itselleen tärkeät asiat. Tämä on hyvä esimerkki siitä, mitä Lapin yhteisellä markkinoinnilla ja viestinnällä voidaan saada aikaan", Sallan kunnanjohtaja Erkki Parkkinen sanoo tiedotteessa.

Parkkisen mukaan uusi palvelu on ensimmäinen iso askel kohti Lapin yhteistä asukasmarkkinointia.

Seuraavassa vaiheessa palveluun on mahdollista liittää lähes rajattomasti sisältöjä asunnoista avoimiin työpaikkoihin.

Samalla Lapista kiinnostuneille voidaan kohdentaa täsmätietoa Lapin kunnista.

"Jatkossa voimme tarjota kumppaneillemme suoran kanavan, jossa he voivat kertoa tarjonnastaan juuri oikealle kohderyhmälle. Samalla pystymme palvelemaan potentiaalisia muuttajia uudella tavalla, kertomaalla juuri heille tärkeitä, ajankohtaisia asioita Lapista", House of Laplandin toimitusjohtaja Sanna Tarssanen toteaa tiedotteessa.

Palvelu on luotu yhteistyössä Lapin viestintä- ja markkinointiorganisaatio House of Laplandin ja Lapin liiton Lapland - Above Ordinary Bränditeot -hankkeen kanssa.

Löydä paikkasi Lapista -palvelun löydät täältä.