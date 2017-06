Väistyvä Ville Niinistö: Suomi tarvitsee menestyvää maaseutua

Vihreät valitsevat tänään uuden puheenjohtajan kuudesta ehdokkaasta puoluekokouksessaan Tampereella.

Kokouksen alkuyllätyksenä esitettiin väistyvästä puheenjohtajasta Ville Niinistöstä tehty ylistävä videokooste, jota seurasi Niinistön jäähyväispuhe.

"Palaan liikutukseen myöhemmin, mutta aloitan asialla, koska olen tällainen asia-Pentti", Niinistö aloitti oman jäähyväispuheensa Sampolan salin kokousväelle.

Hän tuli puheenjohtajaksi, kun vihreiden kannatus rytisi alamäkeen, mutta nyt oli aika kehua erityisesti menestystä kevään kuntavaaleissa.

"Teimme historiamme parhaan tuloksen. On tärkeää havaita, että voitto tehtiin tasaisesti koko maassa, eri väestöryhmissä, suurissa kaupungeissa, niiden lähiöissä, teollisuusvaltaisilla paikkakunnilla ja maaseudulla. Kannatuksen kasvu oli erityisen suurta maaseutukunnissa ja pienemmissä kaupungeissa. On myöhäistä kysyä, miten tehdä vihreistä koko maan puolue. Me teimme sen jo."

Niinistön mukaan se tehtiin arvoilla ja jalkatyöllä. Ihmeenä hän hehkutti vihreiden menestystä Jyväskylässä ja kannatuksen nousua kolminkertaiseksi Kouvolassa.

"Moni on tullut sanomaan, ettei äänestä teitä vielä, mutta teillä on kiinnostavia ajatuksia."

Niinistö korosti, että Suomi tarvitsee menestyvää pääkaupunkia ja suuria kaupunkeja, joiden menestys on koko Suomen etu. Mutta myös muuta maata.

"Suomi tarvitsee menestyvää maaseutua, joka vaalii puhdasta luontoa ja tuottaa tulevaisuuden ympäristöratkaisuja ja jossa ihmisille luodaan elämisen edellytyksiä. Vihreät eivät rakenna vastakkainasettelua maaseudun ja kaupunkien välille, se on muiden puolueiden asia. Me emme hyväksy ihmisten vastakkainasettelua asuinpaikan perusteella."

Niinistön mielestä tiukka talouspolitiikka luo kasvualustaa äärioikeistolle, jos ihmiset eivät koe, että heillä ja heidän teoillaan on arvoa sinänsä.

"Tämän hienon maan tarina on kertonut sukupolvien vastuusta: peruskoulusta, äitiyspakkauksesta, kansan nostamisesta köyhyydestä osallisuuteen, saimaannorpasta, merikotkasta."

"Jollemme nyt vaali tätä meidän ainutlaatuista maapalloamme, rakkaita lähivesiämme ja metsiämme, silloin me kääntäisimme selkämme tulevaisuudelle kokonaan."

Aivan puoluekokouksen aluksi sitä johtanut Saara Hyrkkö julisti kokouksen syrjinnästä ja häirinnästä vapaaksi alueeksi. "Jos sellaista ilmenee, ottakaa matalalla kynnyksellä yhteys häirintäyhdyshenkilöön. Jokaisella on täällä oikeus olla sellainen kuin on."

Erityiskoulutettuja vapaaehtoisia häirintäyhdyshenkilöitä oli viisi, sekä miehiä että naisia, jotka tukevat ja auttavat kaltoin kohdeltuja. Kohtelu voi olla henkilön ominaisuuksiin liittyvää loukkaavaa käyttäytymistä, johonkin ryhmään kohdistettua vihapuhetta tai syrjivää kohtelua tai seksuaalista häirintää sanallisesti, sanattomasti tai fyysisesti.