Väyrynen epäilee salaliittoa Suomen ulkopolitiikassa

Suomen ulkopoliittinen linja on viimeksi kuluneen runsaan vuoden aikana muuttunut. Tämä näkyy selvimmin suhtautumisessa Venäjään, Yhdysvaltoihin ja EU:n puolustusyhteistyöhön, Paavo Väyrynen arvioi sunnuntain blogikirjoituksessaan.

"Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa näyttää johtavan taustalta joidenkin poliitikkojen, talouselämän vaikuttajien ja upseereiden muodostama salaliitto, joka saa tukea johtavista tiedotusvälineistä. Jyri Häkämiehen nimittäminen EK:n toimitusjohtajaksi ei ollut sattuma."

Merkkejä salaliitosta oli Väyrysen mukaan nähtävissä jo ennen eduskuntavaaleja, kun useat talouselämän vaikuttajat painostivat poliitikkoja kannattamaan Suomen Nato-jäsenyyttä.

"Ulko- ja turvallisuuspolitiikassa on siirrytty vakauden vaalimisesta asevaraisen ajattelun ja toiminnan suuntaan."

Suhteemme Venäjään ovat olleet ohuet, kun samaan aikaan yhteydenpitoa ja yhteistyötä on Väyrysen mukaan Yhdysvaltain kanssa on tiivistetty jopa sotilaallisella tasolla. "EU:n yhteisen puolustuksen kehittämiseen Suomi on suhtautunut suorastaan innokkaasti."

Väyrysen mukaan on vaikea päästä perille siitä, ketkä uutta linjaa hallitustasolla johtavat. "Turvallisuuspolitiikan avainpaikat sai haltuunsa perussuomalaiset, jonka linja on sekava."

Päällisin puolin näyttää siltä, että vallankäytön tosiasiallinen painopiste on valtioneuvoston puolella ja linjan määräävät sen liittoutumispolitiikkaa kannattavat jäsenet. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö näyttää pyrkivän pitämään Suomen Paasikiven linjalla. Hän on vaalinut suhteita Venäjään, Väyrynen toteaa.

"Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaa on selkiytettävä. Päätöksentekoon on saatava avoimuutta. Kansan on saatava tietää, millaista linjaa kukin puolue ja poliitikko ajaa."