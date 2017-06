Väyrynen houkuttelee hajaantuneita perussuomalaisia kansalaispuolueeseen: "Tarjolla valmis sinivalkoinen vaihtoehto"

Europarlamentaarikko ja kansalaispuolueen perustaja Paavo Väyrynen kertoi jo viime viikolla MT:lle, että hän pitää keskustan ja kokoomuksen päätöstä kieltäytyä yhteysyöstä Jussi Halla-ahon johtaman perussuomalaisten kanssa virheenä. Väyrynen kuvailee perjantaina julkaistussa blogissaan, että "tästä jää paha häpeätahra Suomen poliittiseen historiaan".

Kirjoituksessaan Väyrynen käy läpi oman liikkeensä asemaa uusiin ryhmiin verrattuna.

"Hajoamisen myötä perussuomalaisten eduskuntaryhmä etääntyi Kansalaispuolueen periaatteista ja ohjelmasta. Kansalaispuolue kannattaa hallittua maahanmuuttopolitiikkaa, mutta asenteellinen ulkomaalaisvastaisuus on meille täysin vierasta", Väyrynen kuvailee.

"Emme käperry sisäänpäin, vaan ajamme aktiivista Eurooppa- ja ihmiskuntapolitiikkaa. Kehityspolitiikalla pyrimme poistamaan köyhyyttä ja edistämään kestävää kehitystä kaikkialla maailmassa."

Suurin ero kansalaispuolueen ja perussuomalaisten välillä on kuitenkin ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Väyryselle Halla-ahon Nato-myönteisyys ja Venäjä-kielteisyys ovat vieraita. Molemmat ovat kuitenkin EU-kriittisiä ja kannattavat eroa euro-alueesta.

"Uuden vaihtoehdon/Sinisen tulevaisuuden poliittista linjaa on vaikeampi ennalta arvioida. Se saattaa olla melko lähellä kansalaispuoluetta", Väyrynen arvioi.

"Valtapoliittisista syistä Sininen tulevaisuus saattaa kuitenkin olla taipuvainen hyväksymään sekä EU-integraation syventämisen että löysemmän maahanmuuttopolitiikan. Tässä pidikkeenä on tosin hallituspohjan kapeus. Vain muutama ryhmän jäsen voi tarvittaessa hajottaa hallituksen, jos sen linja käy sietämättömäksi."

Sinisellä tulevaisuudella on puolueen perustamiseksi edessä 5 000 kannattajakortin keräys.

"Kokemuksesta tiedän, että se ei ole helppoa. Muistutan Perussuomalaisten eduskuntaryhmän jättäneitä kansanedustajia siitä, että heille on tarjolla valmis sinivalkoinen vaihtoehto. Kansalaispuolue on terveellä tavalla kansallismielinen kansanliike, jolla on jo yli 2500 kannattajajäsentä", Väyrynen painottaa.

