Väyrynen tyrmää Guggenheimin: "Röyhkeää metropolipolitiikkaa"

Europarlamentaarikko Paavo Väyrynen suhtautuu Guggenheim-museohankkeeseen kielteisesti.

Helsingin kaupunginhallitus saa ensi maanantaina käsiteltäväkseen uuden ehdotuksen Guggenheim-museosta. Yksityistä rahoitusta on luvassa aiempaa enemmän, yhteensä 66,4 miljoonaa euroa.

Väyrynen muistuttaa, että yksityisen rahan osuuden kasvusta huolimatta hanke kävisi myös valtion kassan päälle.

"Malli ei ole tavallinen, vaan siinä on käytetty luovaa mielikuvitusta. Hankehan kuitenkin perustuu siihen, että valtion budjetista tulisi vuosittain tuntuvaa tukea hankkeelle, yli miljoona euroa vuosittain toimintamenojen kattamiseen", Väyrynen painottaa.

Tämä on europarlamentaarikon mielestä huono asia, sillä museoiden määrärahat ovat niukkoja, ja Guggenheim siten rokottaisi muiden museoiden rahoitusta.

Guggenheim Helsinki -museon arvioidut rakentamiskustannukset ovat 130 miljoonaa euroa, mistä Helsingin kaupungin osuus olisi enintään 80 miljoonaa euroa ja Guggenheimin Tukisäätiön 15 miljoonaa euroa.

Ehdotuksen mukaan museon rakentamista varten perustettaisiin kiinteistöosakeyhtiö, joka ottaisi rakentamista varten 35 miljoonan euron lainan. Helsinki omistaisi yhtiöstä 84 prosenttia ja tukisäätiö loput.

Listalla on mukana myös kaksi valtionyhtiötä, Finnair ja Finavia, joukko kiinteistöomistajia sekä Erkon, Herlinin ja Ehrnroothin säätiöt.

"Metropolipolitiikkaa ajetaan röyhkeästi"

Väyrynen niputtaa Guggenheimin osaksi laajemmalla rintamalla vyörytettävää metropolipolitiikkaa, jota europarlamentaarikon mukaan maksatetaan yhteisistä verorahoista.

"Tämä on kuin Pisara-rata ja muut metropolihankkeet. Niitä ajetaan nyt röyhkeästi eteenpäin. Viimeksi VR:n uusi vetäjä asettui tukemaan Pisaraa omituisilla perusteilla. Ja Tallinnan-tunnelia myös ajetaan vimmatusti."

Väyrysen mukaan metropolihankkeiden kohdalla ei lainkaan käytetä tavanomaista taloudellista harkintaa.

"Niitä ajetaan, sillä tarkoituksena on itsetarkoituksellinen pääkaupunkiseudun väkimäärän paisuttaminen. Koska Suomen väkiluku ei juurikaan kasva, on kyseessä nollasummapeli. Häviäjänä on koko muu Suomi."