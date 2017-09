Väyrysellä tuhansia kannattajakortteja

Presidenttiehdokkuutta tavoittelevan Paavo Väyrysen kampanjapäällikkö Seppo Hauta-aho kertoo, että kannattajakortteja on kerätty tuhansia. "Paljon on vielä työtä jäljellä, mutta kannattajia tulee kiihtyvällä tahdilla ja kerääjiä ilmoittautuu mukaan koko ajan."

Hauta-aho uskoo vakaasti, että 20 000 nimeä saadaan kerättyä 12. joulukuuta mennessä. "Kyllä kortteja tulee tarvittava määrä."

Hän ei kerro nimien tarkkaa määrää tällä hetkellä. "Kuoria on tuossa kohtalaisen iso laatikollinen, ja niissä on monessa useita nimiä. Suuri osa on vielä kerääjillä."

Tavoitteena on julkaista ehdokkuus Suomen satavuotispäivänä 6.12., mutta tarvittaessa otetaan käyttöön myös itsenäisyyspäivän jälkeiset päivät, Hauta-aho toteaa.

Kerääjiä on nyt julkaistulla listalla 70 ja sen lisäksi on henkilöitä, jotka eivät halua nimeä julkisuuteen.

Nimiä kerätään kauppakeskusten edessä ja katupartiot kulkevat "sopivissa paikoissa". Pääkaupunkiseudulla niitä ovat esimerkiksi lähiöt Kontula ja Jakomäki. "Keskustassakin ollaan, mutta siellä ihmisillä on aina kiire."

Väyrysen kovinta kannatusaluetta on Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa sekä osittain Vaasan vaalipiiri, Hauta-aho luettelee.

Jos Väyrynen ei tule valituksi tasavallan presidentin tehtävään, hän tavoittelee Kansalaispuolueen ehdokkaana pääministeriyttä.

Presidenttiehdokkaita ovat virallisesti valitsijayhdistyksen kautta Sauli Niinistö, SDP:n Tuula Haatainen, vihreiden Pekka Haavisto, perussuomalaisten Laura Huhtasaari, vasemmistoliiton Merja Kyllönen, ruotsalaisen kansanpuolueen Nils Torvalds ja keskustan Matti Vanhanen.