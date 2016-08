"Vakuuttaminen on heinäntekijälle vaikeaa"

Maatalousyrittäjä Ahti-Pekka Vornanen Vieremällä ostaa vakuutusmeklarin palveluja. Meklari kilpailuttaa ja valvoo tilan vakuutukset.

Sopimuksensa Vornanen teki keväällä. Maatilan ja sen henkilöiden vakuutustarpeet on nyt katsottu. Kilpailutus on menossa.

"Vakuutusasiat ovat vaikeita tavalliselle heinäntekojärjellä varustetulle viljelijälle", isäntä tuumaa.

Vornasen maatila ei ole tavallinen. Peltoa on yli 200 hehtaaria ja metsää muutama kymmenen hehtaaria. Eläimiä on 350. Yksi ulkopuolinen työntekijä auttaa tilan töissä.

Isännällä itsellään ei ole aikaa ylläpitää vakuuttamisen taitoja. Kahden yhtiön markkinoilla ei juuri kilpailla maatilojen vakuutuksista ja ehdoista.

Meklari tarkistaa maatilan monet rakennukset ja arvioi, mitä vakuutetaan ja mistä arvosta. Isäntä korostaa henkilövakuuttamista, Mela-turvan ja muun sovittamista.

Vornanen maksaa maatilansa vakuutuksista yli 10 000 euroa vuodessa.

Satasella saa kuukaudessa

Vt. toimitusjohtaja Mikael Hornborg tarkentaa Omameklari-yhtiön laskuttavan kuukausittain 99 euroa eli vajaat 1 200 euroa vuodessa.

Vornasen pestaaman yhtiön hinta on sama kaikille asiakkaille. Niihin kuuluu pk-yrityksiä sekä maatiloja ja turkistarhoja.

Omameklari hoitaa asiakkaan puolesta vakuuttamisen ja korvaukset vahingon satuttua. Se valvoo, ettei maksuja ja ehtoja muuteta väärin vahingon jälkeen.

Hornborgin mukaan meklari on asiakkaan asialla. Omameklarissa heitä on nyt seitsemän. He tekevät läheistä yhteistyötä vakuutusyhtiöiden kanssa.

Vakuutusyhtiöt antavat kymmenisen prosenttia kanava-alennusta meklarin kilpailuttamista vakuutuksista. Meklari hyväksyy kaikki asiakkaansa vakuutuslaskut.

MTK:n ex-johtaja omistaa

Omameklari Oy aloitti tämän vuoden alussa. Sillä on liki 2 000 valtuutuskirjaa, joista 500 on maatiloilta. Muutama yhden meklarin yritys kilpailee sen kanssa maatila-asiakkaista.

Hornborg johtaa puhetta Omameklarien hallituksessa, hän myös omistaa yhtiötä. Uusi toimitusjohtaja valitaan piakkoin.

Hornborg on lohjalaisen Laakspohjan kartanon isäntä. Kartano säästää 4 000 euroa 15 000 euron vakuutusmaksuistaan.

Hornborg suosittaa vakuutusmeklarin palveluja suurille maatiloille. Asiakkuus kannattaa varsinkin palkollisia työllistäville.

Hornborg toimi MTK:n puheenjohtajana vuosina 2006–2009. Sitä ennen hän johti turkistuottajien liitoa sekä ruotsinkielistä Pro Agriaa.

Pieni ei säästä

MTK Pohjois-Savon toiminnanjohtaja Jari Kauhanen arvioi maatilojen ostavan varsin vähän vakuutusmeklarien palveluja.

"Pohjois-Savossa tiedän muutaman ison maatilan, jotka ovat meklareiden asiakkaita."

Kauhasen mielestä maatiloilla ei useinkaan ole kyllin suurta vakuutuskantaa kyllin isojen säästöjen saamiseksi. Pienet maatilat eivät siinä säästä.

"Vakuutusmeklarin palvelusta muodostuu lisäkustannus."

Kauhanen istuu Lähi-Tapiola Savon hallintoneuvostossa.