Valmistetaanko Teslan akkuja tulevaisuudessa Suomessa? Haussa ovat oman maan vahvuudet

Suomi pyrkii kartoittamaan vahvuuksiaan, joiden avulla yhdysvaltalainen sähköautovalmistaja Tesla saataisiin vakuutettua siitä, että Suomi on paras vaihtoehto uuden akkutehtaan sijoituspaikaksi.

Valtio on jo aiemmin päättänyt lähteä tavoittelemaan tehdasta Suomeen Vaasa kärkiehdokkaanaan.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) tapasi tänään jättihankkeesta kiinnostuneina olleita suomalaiskaupunkeja.

Lintilä sanoo, että maajoukkueleiriksi kutsutun tapaamisen tavoitteena ei ollut hyvitellä kärkipaikalta sivuun jääneitä paikkakuntia. Hänen mukaansa kyse oli paikkakuntien informoinnista siitä, missä vaiheessa hankkeessa mennään.

"Ei meillä ollut mitään, millä hyvitellä, eikä meillä ollut oikeastaan mitään hyviteltävää", Lintilä sanoo.

Tehdas olisi toteutuessaan useiden miljardien investointi, joka myös toisi tuhansia työpaikkoja. Akkutehtaasta kilpailevat lukuisat Euroopan maat, muun muassa Saksa, Hollanti ja Portugali.

Tesla Motors on yhdysvaltalainen henkilöautovalmistaja, jonka pääkonttori sijaitsee Piilaaksossa. Se on tullut tunnetuksi sähköautoistaan, joiden suorituskyky on urheiluauton luokkaa.

Yrityksen ensimmäinen tuotantoauto Tesla Roadsterin ensimmäiset sata autoa varattiin alle kolmessa viikossa ja se esiteltiin myös Time-lehden kannessa. Suomessa ensimmäiset Teslan autojen latausasemat avattiin alkukesästä 2015. Supercharger -laturilla auton akkujen lataaminen tyhjästä suositeltuun 80 prosentin tehoon kestää noin 40 minuuttia. Täydellä akulla Tesla lupaa yli 400 kilometrin toimintasäteen.