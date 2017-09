Vanhanen: Parempi etteivät Suomen sotaharjoitukset ole ulospäin näyttäviä

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Matti Vanhanen (kesk.) toppuuttelee puheita suuren, monikansallisen sotaharjoituksen järjestämisestä Suomen alueella.

Vanhanen sanoo pitävänsä Puolustusvoimien tavasta harjoitella niin, ettei se ole ulospäin näyttävää.

Hänen mukaansa harjoituksia saatetaan tulkita myös väärin ja on parempi, että harjoituksilla pyritään ensisijaisesti parantamaan omaa osaamista ja yhteistoimintakykyä eikä lähettämään mitään poliittisia viestejä.

Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva (kok.) ehdotti Helsingin Sanomissa, että Suomi voisi isännöidä suuria, usean maan sotaharjoituksia.

Maavoimien komentajan Petri Hulkon mukaan kansainvälinen yhteistyö on lisääntymässä Maavoimissa. Lähin kumppani on Ruotsi, jonka kanssa on laadittu lähivuosille tarkka suunnitelma harjoitusyhteistyöstä. Kenraalimajuri Hulkon mukaan tavoitteena on myös kasvattaa toisen maan harjoituksiin osallistuvien joukkojen kokoa.

Maavoimat osallistuu ensi viikolla Ruotsissa alkavaan suureen Aurora 17 -sotaharjoitukseen. Myös Meri- ja Ilmavoimat ovat mukana Ruotsin johtamassa kansainvälisessä harjoituksessa.

Aurora-harjoituksen kuvitteellinen lähtötilanne viittaa vahvasti Venäjään, maata nimeltä mainitsematta. Suurikokoinen valtio A kovistelee pientä naapuriaan B:tä muun muassa omien kansalaistensa syrjinnästä B:n alueella. Jo tätä ennen A on liittänyt itseensä valtion Y.

Yhtäläisyyksiä Venäjään, Ukrainaan, Baltian maihin tai Suomen asemaan on vaikea välttää. A-valtion rajat noudattelevat kartalla tarkalleen Venäjän todellisia rajoja, pois lukien Suomen itäpuolelle Karjalaan piirrettyä B-valtion aluetta.

Aurora-harjoituksen johtaja Bengt Andersson on kuitenkin vakuuttanut, ettei A-valtio ole millään muotoa Venäjä.

Harjoitusskenaariossa B-valtio pyrkii ahdistettuna hakemaan tukea lännestä, minkä A haluaa estää hyökkäämällä Gotlantiin ja Ruotsin itärannikolle. Tämä huoltoreittien katkaisuun tarkoitettu hyökkäys on se, jota Aurora-harjoituksessa siis torjutaan. Hyökkääjinä tosin toimivat venäläisten sijaan amerikkalaiset, ruotsalaiset ja suomalaiset.