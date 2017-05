Vappupuheiden lyhennekirjo: sotesta bisneksiin ja sotuun, kikystä Suomi 100:aan

Vappupuheissa vilisivät kotimaan politiikan lyhenteet. Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja Hanna Sarkkinen moitti, että hallituksen käsissä erittäin tärkeä sote-uudistus on muuttunut bisnes-uudistukseksi. Hänen mukaansa hallitus on unohtanut Suomen juhlavuoden teeman sisällössä sen, kuinka yhdessä rakentaminen onnistuu.

"Hallituksen politiikka on ottaa niiltä, joilla ei ole juuri mitään ja antaa niille, joilla on jo paljon. Osakkeenomistajille tarjotaan mahdollisuus piilottaa omistuksia hallintarekistereihin ja sosiaaliturvaa nakerretaan vähän joka nurkalta", Rovaniemellä Lordin aukiolla puhunut Sarkkinen sivalsi.

Kokoomuksen kansanedustaja, eduskunnan varapuhemies Arto Satonen painotti Hämeenlinnassa, että sote-uudistuksen jatkoksi tarvitaan myös sosiaaliturvan uudistamista eli "sotua".

"Nykyjärjestelmä on pahimmillaan työntekoa ja aktiivisuutta väheksyvä ja parhaimmillaankin vaikeaselkoinen ja byrokraattinen. Yhteiskunta ei ole eikä voi olla sellainen, että ihmiset ovat joko täysin töissä taikka työmarkkinoiden käytettävissä tai kokonaan työelämän ja -mahdollisuuksien ulkopuolella", Satonen totesi.

Tulevaisuuden sosiaaliturvajärjestelmän tulee hänen mukaansa "edellyttää tekemään myös normaalien työehtojen mukaisia osa- ja lyhytaikaisia töitä".

Työmarkkinajärjestöjä suututtavat puoliväliriihen päätökset työttömyysturvan uudistamisesta.

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL:n puheenjohtaja Veli-Matti Kuntonen puuttui Helsingissä Kansalaistorilla työväen vappujuhlassa osa-aikaisuuteen.

Kuntonen katsoo hallituksen syyllistävän työttömiä ja esittävän tarkoitushakuisia lukuja työttömien määrästä. Avoimen työpaikkoja lienee hänen mukaansa vain alle puolet hallituspuolueiden vappupuheissakin esitetyistä yli 100 000:sta.

"Tilastoissa tulisi erikseen arvioida niiden avoimien työpaikkojen määrä, joihin työllistymällä pystyy tulemaan toimeen. Onko kyseessä avoin työpaikka, jos työnantajalla ei ole velvoitetta tarjota tuntiakaan työtä?" Kuntonen kysyi.

Puuliiton puheenjohtaja Jari Nilosaari arvioi Joroisissa Sipilän hallituksen "poukkoilevan" linjan lisänneen yhteentörmäyksen riskiä työmarkkinoilla. Myös työnantajien neuvottelutaktiset toimenpiteet ovat nostattaneet jännitteitä syksyn työmarkkinaneuvotteluihin.

"Hallituksella, samoin kuin työehtosopimusten merkityksen vesittämistä hamuavilla työnantajilla, on nyt viimeinen hetki miettiä, haluavatko he edetä sopimisen tietä vai pitävätkö he kiinni ay-liikettä kovistelevasta ja hyvinvointiyhteiskuntaa kovertavasta politiikastaan."

"Jälkimmäinen vaihtoehto tarkoittaa työmarkkinakonfliktin riskin kasvua. Jos riski laukeaa, tulee yhteenotto olemaan kova. Haluamme pitää yllä sopimus- ja hyvinvointiyhteiskunnan", Nilosaari sanoi.

Vapun kärjekkäimmän vaatimuksen esitti SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne Tampereella. Rinteen mukaan hallituksen tavoitteet ovat karanneet toteutumattomiin, mistä syystä "pääministerin voisi olla aika arvioida hallituksen tulosta ja siirtyä ulos".

(Juha) Sipilän hallitus on lamautunut omien sisäisten paineidensa keskellä. Hallituksen tavoitteet talouskasvun ja työllisyyden, julkisen talouden tasapainottamisen ja velkaantumiskehityksen pysäyttämisen suhteen ovat karanneet toteuttamattomiin, Rinne suomi.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini myönsi, että puolueen hallitustaival on sujunut ohdakkeisesti. Hänen mukaansa nykyinen hallitus on kuitenkin parempi kuin entinen, koska talous kasvaa ja työllisyys paranee.

"Edellisen hallituksen aikana tuli 100 000 työtöntä lisää. Tämä tosiasia ei punavihreillä puheilla muuksi muutu", Soini totesi vappukannanotossaan.

Keskustan pitkäaikainen kansanedustaja Seppo Kääriäinen painotti Soinin tavoin työllisyyden kohentumista, josta hän antoi tunnustusta työmarkkinajärjestöjen kiky- sopimukselle.

Siilinjärvellä puhunut Kääriäinen vetosi myös Suomi100-vuoden Yhdessä -teemaan ja kohdisti sen erityisesti SDP:hen ja vihreisiin.

"Oppositionkin oma etu on nyt kapuloiden heittelyn sijasta tukea hallituksen ponnistuksia talouden käänteen vahvistamisessa. Siihen tarvitaan kaikkia; toimintakykyistä hallitusta, vastuullista oppositiota ja maltillisia työmarkkinaratkaisuja ensi syksynä."

Rakentavaan sävyyn yhdessä tekemisen teemalla liikkui SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta. Hän ehdotti, että Suomeen perustettaisiin talousneuvostoa vahvempi hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen pyöreä pöytä. Sen päätehtävä olisi sovittaa yhteen hallituspolitiikkaa ja työmarkkinoiden päätöksentekoa.

Elorannan mielestä uudenlaisen kokoonpanon voisi synnyttää heti seuraavien eduskuntavaalien jälkeen. Hän painotti vappupuheessaan tarvetta selkeyttää hallituksen ja työmarkkinoiden suhdetta. Eloranta puhui Vaasassa ja Kokkolassa.