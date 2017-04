Vasemmisto torppaa toreilla yksityistämisen, tarjoaa ilmaista varhaiskasvatusta

Rauhallinen perjantai-iltapäivä on käynnissä Vantaan Mikkolassa, kuntavaalien äänestysalueella numero 410. Vasemmistoliiton paikallisaktiivit ovat pystyttäneet vaaliteltan ostoskeskuksen läheisyyteen.

Paikalle on tilattu myös Ismo Haapala soppatykkinsä kanssa. Tarjolla on kasvishernekeittoa. Teltalla jaossa on pää-äänenkannattajaa Kansan Uutisia, ehdokkaiden vaalimainoksia ja vaaliteesejä – ja tietysti kahvia ja pullaa.

Korson puolueosaston puheenjohtaja, ehdokas Esa Ylikoski sanoo, että hernerokka on hyvä keino pysäyttää hetkeksi ohi kulkevia ihmisiä. Välillä ensin tarjotaan aatetta ja sitten soppaa tai päinvastoin, hän tiivistää.

Hänen mielestään hallituksen sote-uudistus herättää ihan liian paljon kysymyksiä ihmisissä. Myöskään talouspolitiikan linja ei kelpaa vasemmistolaisille.

”Leikkausten seuraamuksia on jo nähty lasten- ja vanhustenhoidon puolella.”

Paikalla on kunnallisvaaliehdokkaita ja vaalityötekijöitä. Pysähtyneet ovat muun muassa maahanmuuttajia, koululaisia ja eläkeläisiä.

Muutamat kiiruhtavat suosiolla teltan ohi ja kieltäytyvät vaalimainoksista tai -lehdistä. Muutaman tunnin mittaisella kampanjoinnilla vasemmistoliitto yrittää päästä osalliseksi äänestysalueen lähes kolmesta tuhannesta äänestä.

Jos ennusteet pitävät paikkansa, Vantaalla vaaleissa äänestä noin puolet äänioikeutetuista.

Viime vaaleissa Mikkolan lähiössä vasemmisto kannatus oli vähän valtakunnallista tulos korkeampi. 2012 vasemmisto sai 8 prosentin kannatuksen.

Viime vaaleissa 2012 Mikkolan äänestysprosentti oli 40,8, yksi kaupungin lähiöiden alhaisimmista.

”On huolestuttavaa, jos huonompiosaiset jättävät äänestämättä”, Ylikoski toteaa.

Vaalikojulle pysähtynyt eläkeläispariskunta ei usko, että äänestysprosentti kohoaa. Liisa ja Tapio Peltohaka ovat asuneet lähiön kupeessa omakotialueella yli kaksikymmentä vuotta.

”Tavallisesti tänne muutetaan halvan vuokra-asunnon perässä ja lähdetään pois tilaisuuden tullen”, vastaa Liisa Peltohaka.

Hän harmittelee, että monet äänestäjät eivät ole lojaaleja oman lähiönsä ehdokkaille ja vaan useasti ääni menee naapurilähiön ehdokkaalle.

Tapio Peltohaan mielestä sote-palvelujen valinnassa painaa se, kuka omistaa hoivayhtiön.

”Kotimainen hoivayhtiö herättää luottamusta."

Vantaan kunnallistoimikunnan puheenjohtaja Ville Karinen arvioi, että Vantaalla on turhaan pihistelty rahan käytössä kuntien palveluihin. Leikkausten sijaan rahaa pitäisi käyttää enemmän esimerkiksi varhaiskasvatukseen tai homekoulujen korjauksiin.

”Varhaiskasvatukseen panostaminen maksaa itsensä takaisin myöhemmin.”

Kaupunginvaltuutettu Minttu Sillanpää toivoo, että vaalien jälkeen kaupunginvaltuustossa on punavihreä enemmistö, ja valtapuolue SDP:n ja kokoomuksen liitos murtuu. Tavoitteena on lisäpaikka eli viisi valtuutettua.

Vasemmisto haluaa puolustaa julkisia palveluita ja vastustaa pakkoyhtiöittämisiä.

"Nyt puhutaan koulutuksesta, varhaiskasvatuksesta ja terveyspalveluista. Ihmisten pitää saada julkisia palveluita, kun niille on tarvetta.”