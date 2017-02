Vasemmistoliiton Andersson: Isoissa kaupungeissa ehdokkaista jopa tunkua

Vasemmistoliiton valtakunnallinen tavoite kuntavaaleissa on lisätä kannatusta selvästi. Puheenjohtaja Li Anderssonin mielestä puolueella on monissa kaupungeissa ja Pohjois-Suomessa mahdollisuuksia nousta suurimpien puolueiden joukkoon. Maakunnista vasemmistoliitto tavoittelee edustusta entistä useampaan valtuustoon.

Anderssonin mukaan isoissa kaupungeissa on enemmän halukkaita ehdokkaaksi kuin on paikkoja. Sen lisäksi on useita pienempiä kuntia, joissa vasemmistoliitolla ei viime vaaleissa ollut ehdokkaita, mutta nyt on tulossa, hän sanoo STT:n haastattelussa.

"Olen positiivisesti yllättynyt, että kiinnostus ei ole vähentynyt. Olen kuullut, että Pohjanmaallakin ehdokasasettelu on sujunut hyvin."

Yksi syy on Anderssonin mukaan se, että kunnat jatkossakin päättävät muun muassa varhaiskasvatukseen ja peruskouluun liittyvistä palveluista, joista vasemmistoliiton kannattajat puhuvat paljon.

"Sitten on työllisyyden hoito, ilmastonmuutoksen torjuminen. Kuntapäättäjille jää isoja vastuita edelleen mitä tulee kaavoitukseen ja joukkoliikenneratkaisuihin ja energiapolitiikkaan. Koko tehtäväkenttä on poliittisten tavoitteidemme näkökulmasta oleellinen."