Vasemmistoliiton kansanedustaja Hänninen moittii hallitusta: viljelijöitä rasittavaa byrokratiaa ei ole karsittu riittävästi

Maataloustuottajien jaksaminen ja vaikea taloudellinen tilanne herättää huolta yli puoluerajojen. Oulun vaalipiirin raahelainen kansanedustaja Katja Hänninen (vas.) vaatii tiedotteessaan, että ruuan tuottajien asemaa parannettava.

"Sipilän hallituksen toimet vähentää turhaa byrokratiaa ovat olleet riittämättömiä, eikä tukien maksatuskaan ole kaikilta osin sujunut ongelmitta", tiedotteessa todetaan.

"Suomalainen ruokaketju työllistää noin 340 000 ihmistä, joten puhumme kansantaloudellisesti erittäin merkittävästä asiasta. Elintarvikeomavaraisuus ja huoltovarmuus on turvattava kaikissa olosuhteissa, ruokahävikkiä on voitava vähentää ja alkuperämerkintöjä selkiyttää. Tärkeää on huolehtia siitä, että kotimaista terveellistä ruokaa on saatavilla myös tulevaisuudessa ja sen vuoksi sukupolvenvaihdoksia tiloilla pitää edistää", Hänninen sanoo.

Hänen mielestään eduskunnan käsittelyssä oleva ruokapoliittinen selonteko antaa hyvät eväät kotimaisen ruuan viennin edistämiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi.

Hänninen on huolissaan myös suomalaisten lasten ravinnosta.

"Suomi on niitä harvoja maita, joissa tarjotaan maksuton kouluruoka kaikille ja on huolestuttavaa, että osa yläkoululaisista ei syö koulun tarjoamaa lounasta lainkaan. Meillä on myös yläkouluja, joissa puolet oppilaista jättää kouluruoan syömättä. Ruoan ja ravinnon laadun merkitys ihmisen hyvinvoinnille on merkittävä ja selonteon arvion mukaan epäterveellisistä elämäntavoista aiheutuu yhteiskunnalle peräti kahden miljardin euron lasku joka vuosi. Kotimaisten kasvisten, juuresten ja hedelmien kokonaiskulutusta pitää lisätä ja julkisissa hankinnoissa suosia lähellä tuotettuja elintarvikkeita", Hänninen sanoo.

Tässäkin asiassa ongelmia aiheuttaa Hännisen mielestä hallitus.

"Hallituksen pienituloisia entisestään kurjistava leikkauspolitiikka on johtanut siihen, ettei kaikilla ole kerta kaikkiaan varaa syödä terveellisesti tai suosia suomalaista. Pelkkä makaroni ei riitä turvaamaan elimistölle välttämättömien ravintoaineiden saantia."

Hänninen on ollut kansanedustajana heinäkuusta 2014 lähtien. Hän nousi kansanedustajaksi, kun Merja Kyllönen (vas.) valittiin Euroopan parlamentin jäseneksi.