Vasemmistoliiton Myllykoski haluaa Suomeen lisää nimisuojattuja tuotteita - vauhtia vientiin

Kansanedustaja Jari Myllykoski (vas.) esittää hallituksen ryhtymistä toimiin, joilla lisättäisiin suomalaisten elintarvikkeiden saamista EU:n nimisuojajärjestelmän piiriin. Näin vauhditettaisiin Myllykosken mukaan elintarvikevientiä, mikä lisäisi alan työpaikkoja Suomessa.

"Suomalaisille puhtaille elintarvikkeille on maailmalla yhä enemmän kysyntää. Suomalaiselle ruualle on luotava vahva brändi, joka perustuu puhtauteen ja luonnollisuuteen. Nimisuojan pohjalle on hyvä rakentaa tarina, jolla rakennetaan vahvoja brändejä", maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen perustelee tiedotteessa.

Hän jätti viikolla aloitteen, jossa esitetään toimenpideohjelmaa nimisuojatuotteiden hakemisen vauhdittamiseksi. Ohjelmalla autettaisiin tuottajien yhteenliittymiä ja paikallisia toimijoita hakemaan nimisuojaa. Asiantuntija-apuun ja tiedottamiseen voisi hakea taloudellista tukea.

Vienninedistämisen mahdollisuudet tulee Myllykosken mukaan tunnistaa, sillä EU tukee nimisuojan piirissä olevien tuotteiden markkinointia.

Alkuperä- ja nimisuojaa nauttii vain 12 suomalaista tuotetta, joista kaksi on väkeviä alkoholijuomia. Suomalaisia nimisuojattuja tuotteita ovat muun muassa sahti, poron kuivaliha ja karjalanpiirakka.

EU:ssa on nimisuojan piirissä yhteensä yli 1 500 elintarviketta, liki 1 900 viiniä ja noin 250 väkevää alkoholijuomaa.