Vasemmistoliitto lupaa taistella pienten koulujen puolesta

Puheenjohtaja Li Anderssonin mukaan vasemmistoliiton tavoitteena on palauttaa subjektiivinen päivähoito-oikeus koko maahan.

Puolueen kuntavaaliehdokkaat sitoutuvat myös pitämään varhaiskasvatuksen ja peruskoulun ryhmäkoot kohtuullisina. Peruskoulussa tämä tarkoittaisi enintään kahdenkymmenen oppilaan ryhmäkokoa.

Andersson huomauttaa, että vasemmistoliiton valtuutetut ovat aiemminkin puolustaneet pieniä lähikouluja, ja tätä työtä jatketaan johdonmukaisesti.

”Suomalainen peruskoulu on antanut lupauksen, että se on maailman tasa-arvoisimpia järjestelmiä tasatessaan oppilaiden kotitaustasta johtuvia eroja. Tätä lupausta ei pystytä enää lunastamaan ainakaan yhtä hyvin kuin ennen, ja se on todella huolestuttavaa”, Andersson sanoo.

Vasemmistoliitolla ei ole valtakunnallista kuntavaali­ohjelmaa, vaan puolue menee vaaleihin neljällä kärkiteemalla. Koulutuksen lisäksi sosiaali- ja terveyspalvelut ovat puolueen vaaliteemoja.

Maakuntahallinto on Anderssonin mielestä hyvä perusta sote-uudistukselle, kunhan tiedonkulku maakuntien ja kuntien välillä turvataan. Palveluiden saatavuudessa sekä niiden laadun takaamisessa pienissä kunnissa on Anderssonin mielestä näkyvissä riskejä.

”Sosiaali- ja terveyspalveluiden pakkoyhtiöittämis- ja ulkoistusmalli, jota hallitus ajaa, kasvattaa itsessään alueellisia eroja. Hyvin todennäköisesti valinnanvapaus toteutuu käytännössä vain isommilla paikka­kunnilla.”