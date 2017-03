Vasemmistoliitto pysäyttäisi sote-uudistuksen ja säätäisi sokeriveron

Hallituksen ajama sote-malli on uhka kansanterveydelle, sanoo vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson.

Anderssonin mukaan sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisessa ei ole kyse valinnanvapaudesta vaan Suomen järjestelmän hyvin toimivien osien romuttamisesta pakkoyhtiöittämisen tieltä.

"Hallituksen malli ei antaisi uusia valinnanvapausoikeuksia, ainoastaan avaisi markkinoita terveyskonserneille, Andersson sanoo vasemmistoliiton tiedotteessa.

Vasemmistoliitto julkaisi tiistaina oman mallinsa sosiaali- ja terveyspalveluiden kestäväksi järjestämiseksi.

Vasemmistoliiton mielestä sosiaali- ja terveydenhuollossa on palattava toimintalinjalle, jossa julkinen sektori on sote-alaa ohjaavassa asemassa. Puolueen mukaan sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä maakuntauudistuksen järjestämislait on korjattava parlamentaarisella yhteistyöllä.

"Nämä linjaukset edellyttävät, että hallituksen epärealistinen ja hätiköiden valmisteltu valinnanvapausehdotus hylätään. Asiantuntijat pelkäävät uudistuksesta kaaosta, joten nyt on hyvä aika puhaltaa peli poikki", Andersson sanoo.

Jonot lyhyiksi ja asiakasmaksut alas

Sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoituksen on vasemmistoliiton mielestä tultava pääosin progressiivisen tulo- ja omaisuusverotuksen kautta ja maakunnilla tulee olla oma verotusoikeus niiden itsenäisen päätösvallan mahdollistamiseksi.

Vasemmistoliitto haluaa myös nopeuttaa hoitoon pääsyä ja lyhentää jonotusaikoja. Asiakasmaksuja on alennettava ja terveyskeskusten asiakasmaksut on poistettava kokonaan. Palvelujen saatavuuden lisäksi niiden saavutettavuus on turvattava pitkien etäisyyksien alueilla.

Vasemmistoliitto haluaa myös muun muassa torjua alkoholipolitiikan heikennykset ja säätää makeisveron korvaavan sokeriveron.