Verkkouutiset: Suojelupoliisi muutti käsitystään radikaalista ympäristöliikkeestä

Antti Pelttari ei pidä ääriliikkeitä uhkana Suomen kansalliselle turvallisuudelle, mutta supo seuraa aktiivisesti tilannetta, kertoo Verkkouutiset.

"Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden uhka on kasvanut, mikä on johtanut paikallisiin väkivaltaisuuksiin, mutta edelleen perusteesimme on, etteivät nämä järjestöt uhkaa kansallista turvallisuutta."

Supo on silti muuttanut arviotaan radikaalista ympäristö- ja eläinoikeusliikkeestä. Viime vuonna arvioitiin, ettei liikkeen piirissä ole ilmennyt merkittävää laitonta toimintaa.

Keväällä mielenilmauksessa Pyhäjoella muun muassa sytytettiin poliisiauto tuleen. Myös Vantaan kesäkuisen bussivarikon palon sytyttäjäksi ilmoittautui aktivistiryhmä.