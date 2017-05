Veronmaksajien pääekonomisti: "Tuloveron maksaminen myös mökkikuntaan monimutkaistaisi verotusta"

Vapaa-ajanasukkaille kaavailtu mahdollisuus maksaa osa tuloveroistaan mökkikuntaan ei saa tukea Veronmaksajain Keskusliiton pääekonomistilta Mikael Kirkko-Jaakkolalta.

Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen (kesk.) on aloittanut selvityksen kaksoiskuntalaisuudesta. Vehviläisen mukaan asiaa on syytä selvittää, koska asuminen kahdella tai useammallakin paikkakunnalla on yleistynyt selvästi. Esimerkiksi mökkiläiset maksavat nykyisin mökkikuntaan vain kiinteistöveron.

Veronmaksajien Kirkko-Jaakkola pitää ymmärrettävänä tavoitteena, että veroja maksetaan sinne, missä palveluja käytetään. Hänen mukaansa uudistus kuitenkin monimutkaistaisi turhaan verotusta. Ongelmana on, miten verotus eri kuntien välillä jaetaan.

"Se toisi verotukseen vähän omituisen palikan vielä lisää", hän sanoo STT:lle.

Verotus onkin suurimpia haasteita uudistuksessa. Ministeri Vehviläinen kertoi tällä viikolla kutsuneensa asiantuntijoista koostuvan sparrausryhmän vahvistamaan selvitystä. Selvitystyön on määrä valmistua tämän vuoden aikana.

Kaksoiskuntalaisuus menettää merkitystään sote-uudistuksen myötä, huomauttaa Veronmaksajain Keskusliiton Kirkko-Jaakkola.

"Kunnallisveron merkitys tulee sote-uudistuksen myötä 2019 tippumaan ihan reippaasti", hän sanoo.

Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät silloin kunnilta valtion rahoitusvastuulle.

Kirkko-Jaakkola lisää, että samalla kiinteistöveron merkitys kunnallisverotuksessa kasvaa ja kiinteistöveroa maksetaan jo nykyisin myös mökkikunnalle.

"Tämä jonkinasteinen ongelma, jos sellainen on ollut, että on vain yksi kotikunta, pienenee ihan merkittävästi."

Pääekonomisti myöntää, että kaksoiskuntalaisuus voisi tuoda ihmisille jotain hyvääkin. Jos uudistukseen sisältyy äänioikeus toisessakin kunnassa, voisi esimerkiksi mökkiläinen vaikuttaa mökkikuntansa palveluihin.

Kaksoiskuntalaisuus sopisi Vapaa-ajan asukkaiden liitolle.

"Lainsäädäntö on vanhaa, ja se kaipaa uudistusta, ja siinä me haluamme olla mukana", sanoo puheenjohtaja Pentti Heikkurinen STT:lle.

Liitto ei odota verotuksestakaan merkittävää ongelmaa. Heikkurinen sanoo, että verotukseen joudutaan joka tapauksessa tekemään muutoksia esimerkiksi maakuntauudistuksen vuoksi.

"Siinä mielessä emme näe tässä merkittävää ongelmaa, koska tiedetään, että tämä murros tulee olemaan varsin suuri näiden keskeisten hallintouudistustenkin osalta."

Heikkurisen mukaan kaksoiskuntalaisuus ei todennäköisesti vaikuttaisi merkittävästi mökkikuntaan maksettavien maksujen summaan.

"Jo nyt mökkiläiset maksavat mökkikuntiin varsin paljon erilaisia joko suoranaisia tai välillisiä veromuotoja, Heikkurinen sanoo ja listaa muun muassa energia-, tienhoito- ja jätehuoltomaksut."

"Mökkikunnat eivät tule missään tapauksessa rikastumaan mökkiläisten kustannuksella tämän lainsäädännön uudistuksen myötä yhtään enempää kuin tälläkään hetkellä."