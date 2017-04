Verottaja rauhoittelee: talkoomakkarat saa syödä ilman veroja

Verohallinto rauhoittelee talkoissa ja vapaaehtoistyössä tarjottavan ruuan verollisuudesta noussutta närkästystä.

"Ohjeessa todetaan, että ainoastaan silloin, kun ruokailu on sovittu korvaukseksi tehdystä työstä, tulee siitä myös maksaa verot. Samoin jos syödyt makkarametrit ylittävät kohtuullisuuden rajat, tulee niistä maksaa vero. Ainoastaan sovittu vastikkeellisuus ja kohtuuttomuus tekevät tarjoilusta veronalaista", verottaja tiedottaa.

Toisin sanoen ongelmaa ei ole, kunhan ruokailua ei nimenomaisesti sovita korvaukseksi työstä. Sama tilanne koskee Eläkkeensaajien Keskusliiton nostamaa esimerkkiä, jossa ylimääräinen ruoka joutuisi biojätteisiin enemmin kuin vanhuksia ulkoiluttamaan tulleille vapaaehtoisille. Jos ruokailua ei ole erikseen sovittu toiminnan palkkioksi, sen voi syödä huoletta eikä se ole veronalaista tuloa.

Esimerkiksi tällaisessa tapauksessa ruokailu on verottajan linjauksen mukaan verotonta: "Yleishyödyllinen yhdistys järjestää jäsenilleen talkoot kylätalon kunnostamiseksi. Talkoisiin voivat osallistua kaikki halukkaat. Päivän aikana talkoolaisille tarjotaan keittolounas ja kahvia. Talkootyöhön osallistuvat eivät saa veronalaista etua."

Kuitenkin on niin, että nimenomaisesti korvaukseksi sovittu ruoka on veronalaista etua. Siitäkin verottajalla on käytännön esimerkki.

"Yleishyödyllisenä yhteisönä pidettävä seura aikoo järjestää talkoot. Seura ja osallistujat sopivat, että seura tarjoaa osallistujille talkoopäivän päätteeksi illallisen ravintolassa korvauksena työn tekemisestä. Koska illallinen sovitaan vastikkeeksi työn tekemisestä, talkootyötä tekevät saavat aterian hinnan verran veronalaista etua."

Verohallinnon mukaan ohjeistus tehtiin nimenomaan järjestöjen toiveesta, jotta kentällä tiedetään, miten tulee toimia oikein.

"Verohallinto ymmärtää talkootyön tärkeyden ja kannustaa tekemään yhteiskunnan kannalta merkittävää vastikkeetonta talkootyötä. Silloin se tulee tehtyä pyyteettömässä talkoohengessä ja vatsat täysinä – ilman veroja", se toteaa viestissään.

