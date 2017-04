Vielä aikaa vastata cap-kyselyyn

Jo kymmenet tuhannet EU:n maatalouspolitiikasta kiinnostuneet ovat kertoneet Euroopan komissiolle mielipiteensä seuraavasta, vuosien 2021–2027, capista.

Komissio arvioi erillisiä vastauksia olevan nyt noin 50 000.

Kaikki voivat kertoa komissiolle mielipiteensä. Jos vastaaminen vielä kiinnostaa, sen voi tehdä tiistaihin toukokuun toiseen päivään mennessä.

Vastauksia ovat lähettäneet sekä maanviljelijät, maatalousjärjestöt sekä esimerkiksi ympäristöjärjestöt.

MTK lähettää oman kantansa ja on kannustanut myös viljelijöitä kertomaan mielipiteensä.

"Liitojen puheenjohtajien ja toiminnanjohtajien kokouksissa on keskusteltu siitä, että he kannustaisivat jäseniä vastaamaan. Kyllä se on herättänyt kiinnostusta", MTK:n järjestöjohtaja Matti Voutilainen sanoo.

Myös maatalousjärjestöjä EU:ssa edustava Copa-Cogeca vastaa kyselyyn. Järjestö kerää jäsenmailta lausunnot, joiden pohjalta pyritään yhtenäiseen viestiin.

Ranskan suurin tuottajajärjestö FNSEA kyseenalaisti kyselyn luotettavuuden, koska järjestöt voivat vaikuttaa jäsentensä vastauksiin. Niin kyselyyn tulisi suhteettoman paljon samansuuntaisia vastauksia, Euractiv kirjoittaa.

Komissio onkin saanut paljon samoja vastauksia yhdestä IP-osoitteesta.

MTK on käynyt viljelijöiden kanssa keskustelua siitä, millaisia päätelmiä komissio voi tietyntyyppisistä vastauksista tehdä.

Komissio lukee vastaukset ja tekee niistä yhteenvedon. Alustavia tuloksia kuullaan heinäkuun alussa. Lopulliset tulokset tulevat vuoden lopulla.

