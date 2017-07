Viestintävirasto tutkii Postin päätöksen: "Lain mukaan yleispalvelukirjeet on jaettava viitenä päivänä viikossa"

Posti on muuttanut jakelumalliaan niin, että tiistaina jaettaisiin kirjeistä vain pikakirjeet. Perusjakelun sanomalehdistäkään ei enää jaettaisi kaikkia vaan "valtaosa". Muutos tuli voimaan koko maassa 18. heinäkuuta.

Viestintäviraston apulaisjohtaja Petri Makkonen pitää Postin päätöstä kirjejakelun lopettamisesta tiistaisin kyseenalaisena. Hän ei vielä halua ottaa kantaa päätöksen laillisuuteen vaan korostaa, jakelumalli on selvitettävä tarkemmin.

"Laissa on kirjeiden jakelusta kaksi eri pykälää. Toisessa todetaan, että yleispalvelukirjeet on jaettava viitenä päivänä viikossa ja toisessa, että 95 prosenttia kotimaan yleispalvelukirjeistä on oltava perillä jättöpäivästä lukien toisena arkipäivänä ja vähintään 98 prosenttia viimeistään kolmantena arkipäivänä", Makkonen kertoo.

"Vaikka Posti täyttäisi lain vaatimat prosenttiosuudet, se ei tarkoita, että Postin ei tarvitsisi noudattaa lain edellyttämää viisipäiväisen jakelun velvoitetta. Pelkän laatustandardin täyttäminen ei riitä."

Postilain viisipäiväisen jakelun velvoite koskee postimerkillä lähetettyä kirjepostia. Esimerkiksi pankkien ja vakuutusyhtiöiden lähettämät kirjeet eivät kuulu velvollisuuden.

Uusi postilaki, jota ei ole vielä vahvistettu, mahdollistaa tulevaisuudessa kolmipäiväisen jakelun alueilla, joilla on viisipäiväinen sanomalehtien varhaisjakelu. Alueilla, joissa varhaisjakelua ei ole, viisipäiväinen jakelu jatkuisi.

Sanomalehtien jakelusta ei Makkosen mukaan säädetä laissa.

"Niiden kohdalla ovat voimassa puhtaasti kaupalliset sopimukset", hän kertoo.

Posti kertoi tiedotteessaan, että päätös tiistain jakelun vähentämisestä ei vaikuttaisi Postin keräilyyn. Makkonen kertoo, että lain mukaan yleispalvelukirjeet on myös kerättävä viitenä päivänä viikossa.

Maalla kirjeen voi lähettää myös omasta postilaatikostaan. Tällöin Postin olisi joka tapauksessa tarkistettava laatikko joka päivä, myös tiistaisin.