Vihreät puuttuisi yritysverotukiin – leikkauslistaa ei ole vielä tarjolla

Vihreät on halukkaita karsimaan valtion budjetista rahoitettavia suoria yritystukia. Puheenjohtaja Touko Aalto sanoo, että nyt iso osa maksettavista yritystuista ei lisää yritysten kilpailukykyä.

Eduskuntaryhmän kesäkokouksen jälkeen budjettiriihiterveisiä kertonut Aalto sanoo, että nyt olisi oikea hetki ruotia koko yritystukipotti.

"Tässä suhdannetilanteessa pitäisi pystyä käymään läpi jokainen yritystukiin käytettävä euro", hän sanoo.

Aallon mielestä ei voi olla niin, että yritystukipottiin ei kosketa, vaikka samaan aikaan hallitus on leikannut miljardeja muun muassa ihmisten perusturvasta ja koulutuksesta.

Aallon mielestä budjettiriihi on oikea paikka karsia yritystukia, koska monet niistä sisältävät verotuksellisia elementtejä. TEM:in mukaan vuosittain yritystukia kuluu vuosittain noin neljä miljardia euroa.

"Teollisuuden energiaverojen palautukset ovat noin 200 miljoonaa. Saman verran on leikattu ammatillisesta koulutuksesta."

Tiedotustilaisuudessa vihreät nosti esiin myös päästöhuutokaupan kompensaation, joka maksaa valtiolle 40 miljoonaa euroa. Myös kaivosten alennettu sähköverokanta maksaa noin 20 miljoonaa euroa.

"Ei voi olla sellaisia tukimuotoja, jotka menevät vain ja ainoastaan isoimmille toimijoille, ja jotka muodostavat tulpan pienille ja keskisuurille yrityksille, joiden toimintaedellytykset ovat haastavat."

Aalto myöntää, että "kaikki verotuet eivät ole pahasta".

Hänen mielestään tuista pitäisi säästää euroja, jotka voitaisiin kohdentaa uudelleen. Kohteitakin puolue on miettinyt valmiiksi: Rahaa voisi käyttää varhaiskasvatukseen, peruskoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen.

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Krista Mikkonen sanoo, että vihreät lupaa julkistaa yksityiskohtaisen karsintalistan ryhmän vaihtoehtobudjetin yhteydessä myöhemmin syksyllä.

Vihreät tukeutuvat tutkimuslaitosten sekä elinkeinoministeriön omiin selvityksiin. Niiden viesti on, että tutkimuksen ja kehityksen investoinnit auttavat.

"Tuet pitäisi uudistaa niin, että ne uudistavat teollisuutta, tekevät siitä ilmastoystävällisempään. Tuilla ei pitäisi lisätä ilmastonmuutosta," sanoo Mikkonen.

Budjettiriihessä voidaan Aallon mukaan keventää verotusta, mutta tietyin ehdoin.

"Kaikille suunnattujen veronkevennysten aika on siinä vaiheessa, kun pienituloisten asemaan on saatu helpotusta eli suomeksi sanottuna etuudet on sidottu indeksiin ja lomarahojen leikkauksista on päästy eroon."

Solidaarisuusveron alarajan korotusta Aalto ei hyväksy. Hän odottaa, että hallitus pitää alarajan edelleen 72 300 eurossa.

"Emme hyväksy uutta kädenojennusta hyvätuloisten suuntaan."

Hänen mielestään verokeskustelussa käytetään aivan liian paljon energiaa yhteen verolajiin.

"Puhumme vain 35 miljoonasta eurosta. Tässä keskustelussa on mittasuhdeharha."

Vihreät haluaa käynnistää verotuksen kokonaisuudistuksen, joka kestäisi yli vaalikauden. Tavoitteena pitäisi olla vähän laajemmat veropohjat, mutta hieman matalammat verokannat, Aalto kertoo.

Samalla pitäisi päästä eroon "verovähennysrei´istä", hän lisää.

Työn verotuksen sijaan pitäisi siirtyä kulutuksen ja haittojen verotuksen suuntaan.

"Tämä on miljardiluokan kysymys, mistä pitäisi pystyä kansa samaan aikaan keskustelemaan."