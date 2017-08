Vihreiden Aalto puolueensa gallupmenestyksestä: "Ihmiset tahtovat muutosta"

Vihreiden puheenjohtajan Touko Aallon mielestä vihreiden kannatuksen nousu on merkki siitä, että ihmiset tahtovat muutosta ja luottavat vihreiden tulevaisuusvaihtoehtoon.

"Nyt budjettiriihessä haastamme hallitusta tekemään oikeudenmukaisen tulevaisuusbudjetin. Vihreiden viesti hallitukselle on, että jokainen euro on arvovalinta. Suomi menestyy satsaamalla koulutukseen ja yhteiskuntamme arvo mitataan siinä, miten pidämme huolta heikompiosaisista", Aalto linjaa.

Vihreät nousi Ylen puoluekannatusgallupissa sijalle kaksi 17,6 prosentin kannatuksella.

Samalla puolue ohitti keskustan (17,3 prosenttia) ja SDP:n (15,9 prosenttia.)

Gallupkärjessä jatkaa kokoomus 20,8 prosentin kannatuksella.

Keskustan puoluesihteerin Jouni Ovaskan mukaan pääministeripuolueen galluptulos on huono.

"Kuitenkin on hyvä asia, että suunta on ylöspäin ja kannatus taittunut. Gallupeita ajatellen poliittisesta syksystä tulee varmasti värikäs. Oppositio tulee vahvasti haastamaan hallitusta, mutta vihreiden ja SDP:n välillekin syntyy varmasti vääntöä siitä, kumpi on johtava oppositiopuolue", Ovaska arvioi.

Näkyykö Sipilän epäsuosio keskustan kannatuksen laskussa?

"En osaa arvioida sitä. Ehkä pikemminkin näkyy se leikkauspolitiikka, mitä on jouduttu tekemään heti vaalikauden alussa. Toivon, että hallituksessa kykenemme tekemään entistä oikeudenmukaisempaa politiikkaa ja heikompiosaisista pidetään nyt huolta", Ovaska sanoo.

SDP:n puoluesihteeri Antton Rönnholm kommentoi puolueensa pää-äänenkannattaja Demokraatille, että galluptulos on kiistatta huono.

”Se, että puolueen kannatus tippuu järjestään kesällä, ei selitä tulosta eikä yksittäisillä tekijöillä kannata spekuloida. Kävimme aiheesta aamun puoluehallituksessa syväluotaavan ja rakentavan keskustelun”, hän kirjoitti päivityksessään Facebookissa.