Viikko aikaa herättää uinuva yhdistys henkiin

Lakimuutoksen vuoksi Patentti- ja rekisterihallitus PRH poistaa rekisteristä perjantaina 13.1. kaikki yhdistykset, joilla ei ole ollut toimintaa vuoden 1995 jälkeen. Perjantaina poistuu noin 38 000 yhdistystä.

Aikaa pelastaa vanha urheiluseura tai poliittinen yhdistys on kuitenkin torstaihin 12.1. saakka. Jos yhdistyksen tiedot ovat rekisterissä ajan tasalla, riittää vapaamuotoinen kirjallinen ilmoitus aktiivisuudesta PRH:lle. Jos tiedot ovat vanhentuneet, ne pitää ensin päivittää.

MT laski heinäkuussa, että poistumisuhan alla on 43 MTK-yhdistystä. Sen jälkeen ainakin Varsinais-Suomessa aktivoiduttiin. Siellä kaikki kahdeksan listalla ollutta MTK-yhdistystä on nyt ajan tasalla.

Myös Tampereella MTK päätettiin pitää hengissä.

”Sellainen yllätyksekseni oli olemassa ja tappouhan alla. Sain puheenjohtajan ja sihteerin kiinni ja sovimme lounaskokouksesta 10.1. jolloin ehdimme vielä ilmoittaa asiasta PRH:lle”, MTK-Pirkanmaan toiminnanjohtaja Visa Merikoski sanoo.

Tosin Tampereen MTK ei ollut MT:n listalla heinäkuussa. Syynä on se, että PRH julkaisi tuolloin listan kaikista poistumisuhan alla olevista yhdistyksistä. Niitä oli silloin yhteensä 41 000. Niistä nyt noin 3 000 on ilmoittanut jatkavansa. Poistuvien listalla on edelleen reilut 30 MTK-yhdistystä.

Pohjois-Savossa ei listalle joutunut yhtään yhdistystä, sillä MTK:n aktiivinen toimistosihteeri piti niistä huolta.

”Juuri eläkkeelle jäänyt Helena Venäläinen piti tiiviisti yhteyttä yhdistysten sihteereihin ja muistutti, mitä piti tehdä milloinkin”, MTK-Pohjois-Savon aluepäällikkö Sirpa Lintunen kertoo.

Poistuneiden yhdistysten varat ja omaisuus eivät katoa. Varoja ei kuitenkaan saa käyttää ilman yhdistyksen selvitystoimia.

MTK:n järjestöjohtaja Matti Voutilainen ei usko, että poistuvilla MTK-yhdistyksillä olisi paljoa varoja.

”Luulen että useimmilla on vain unohtunut lopettamis- tai muutosilmoitukset, eikä varoja ole”, Voutilainen sanoo.

Poistuvien listalla on noin tuhat sekä maatalous- että pienviljelijä-sanan sisältävää yhdistystä. Metsästysseuroja on yli 300 ja marttayhdistyksiä yli 200.

Yhdistyslista todistaa vanhan sanonnan todeksi: Suomi on yhdistysten maa. Listalta löytyy monia erikoisharrastusten yhdistyksiä. Uhan alla on esimerkiksi Suomen Etanayhdistys ry, SUKKAVEIKOT ry, Suomen Erotiikan Ystävät ry ja Pönttövuoren Peikot ry. Kaikkiaan niitä on noin 138 000.

