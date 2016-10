Viitasaarelainen tila tienaa matkailulla ja maataloudella yhtä paljon

Maanviljelijä, lihakarjantuottaja Ville Varis alkoi viime vuosi­tuhannen lopulla harrastella maaseutumatkailun tarjoamista.

”Tuttuja, sukulaisia ja kyläläisiä kuljetettiin Kolima–Keitele-koskireittiä kanooteilla alas. Siitä kaikki alkoi vuonna 1999”, Varis kertoo.

Vuosien saatossa matkailusta on kasvanut vakavasti otettava bisnes. Nykyään siitä kertyy saman verran rahavirtaa kuin perusmaataloudesta.

”Maa- ja metsätalous sekä matkailu ja siihen liittyvät toiminnot painavat vaakakupissa yhtä paljon. Tulevaisuudessa resursseja on tarkoitus suunnata yhä enemmän matkailuun”, Varis kertoo.

Viitasaaren Kymönkoskella sijaitseva Erävaris on monipuolinen maaseutumatkailuyritys, jolla on annettavaa erityisesti metsästystä ja kalastusta harrastaville.

Kymönkosken kosket ja vesistöt tarjoavat kala-apajat ja Viitasaaren sankoissa metsissä riittää riistaa.

Ilmojärven rannalla on vuokrattavana tilava hirsihuvila. Myös kanoottiretket ovat pysyneet ohjelmistossa mukana.

”Hirsihuvila on tuonut tänne matkailijoita kaikkialta Euroopasta ja kauempaakin. Kun laitoimme mökin booking.comiin, vieraita alkoi tulla Kuwaitista, Yhdysvalloista ja Intiasta saakka”, Varis kertoo.

Suurin osa tulijoista on EU-maista ja Venäjältä.

”Monesti venäläisturistit pysähtyvät tässä yön yli matkalla pohjoiseen. Sijaintimme on otollinen Sinisen tien kahden vaihtoehtoisen reitin puoli­välissä ja nelostien vieressä”, Varis toteaa.

Ville Variksen suunnitelmissa on kehittää tulevaisuudessa erityisesti metsästyspuolta, mihin Kymönkosken tienoo tarjoaa hyvät puitteet.

”Metsästysporukoita on vähemmän kuin kalastajia, sillä metsästyskausi on lyhyt. Metsästäjät tuovat kuitenkin hyvin rahaa, sillä he vuokraavat mökin sauna- ja ruokapalveluineen.”

Varis pyrkii jatkossa laajentamaan hirvenmetsästystä yhteistyössä Viitasaaren metsästysseurojen kanssa. Hän on rakentanut mailleen lintukosteikon palvelemaan lintubongareiden ja metsästäjien tarpeita.

Viime keväänä valmistunut lintu­kosteikko vilisee jo nyt lintu­lajeja.

”Siellä on paljon sorsia ja taveja, erilaisia kahlaajalintuja, kurkia, joutsenia, harmaahaikara, telkkiä, jouhisorsia, kyyhkyjä ja lehtokurppia, jotka ovat Keski-­Euroopassa haluttuja lintuja. Pyörii siellä hiirihaukkakin”, Varis luettelee.

”Ei tämä vielä mikään luonto­aitta ole, mutta lintulajien määrä lisääntyy koko ajan.”

Maaseutuyrittäjä on rakennuttanut lintukosteikon välittömään läheisyyteen tornin, josta käsin siivekkäitä voi bongata ja metsästää.

Ville Varis koulii Pimu-pennusta metsäkoiraa. Variksen rakentamalle lintukosteikolle etsiytyy jatkuvasti uusia siivekkäitä.