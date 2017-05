Virosta puuttuvat kansainväliset terveysjätit

Suomessa tehdään suurta sosiaali- ja terveysuudistusta, ja mallimaana on marssitettu esiin yleensä Ruotsi. Siellä toimii valinnanvapaus ja maa on jaettu terveydenhoidon osalta maakuntiin, joihin Suomikin on menossa.

Mutta Virokin on tehty sote-uudistuksen ja siirtynyt valinnanvapauteen jo vuonna 1998. Se tarkoittaa, että kansalainen valitsee itselleen perhe­lääkäriksi kutsutun lääkärin haluamaltaan alueelta. Potilaat ja lääkärien listat eli heidän yrityksensä on jaettu alueellisesti, ja kullakin alueella on perusterveydenhuoltoa varten vastuulääkäri ja hoitaja. Lääkärin potilaslista on elinikäinen ja hän saa maksun listattujen potilaiden määrän, iän sekä muun muassa sairaalan etäisyyden perusteella.

Perhelääkärin vastaanotto on ensimmäinen, johon sairastunut ottaa yhteyttä ja joka voi tarvittaessa lähettää potilaan eteenpäin erikois­lääkärille. Pienessä Virossa malli on vahvistanut kehitystä, jossa lääkärikunta ja rahat ovat pikkuhiljaa keskittymässä kahteen suureen sairaalaan, Tallinnaan ja Tarttoon.

Myös perus- ja erikoishoidon saumattomuus on koettu hankalaksi, mutta Suomessa se on yksi sote-uudistuksen ponteva tavoite.

Toisaalta Viron mallissa ei ole jalansijaa kansainvälisessä omistuksessa oleville terveysyhtiöille.

Sähköisistä palveluistaan kuuluisa Viro uskoo myös sähköisiin ratkaisuihin, ja kun potilas on suorassa yhteydessä hallintoon, väliportaan lääninhallintoa ollaan lakkauttamassa.

Potilas näkee Minu e-tervis -portaalista kaikki omat ja perheensä käynnit, toimen­piteet ja niiden hinnat.