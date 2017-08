VR haastetaan länsinaapurista: Ruotsin junaliikenteen isot pojat tähyävät Suomen raiteille

Kilpailulle avautuva Suomen henkilöjunaliikenne kiinnostaa Ruotsin suuria toimijoita. Muun muassa Tukholman paikallisjunaliikennettä ja metroa operoiva MTR Nordic kertoo olevansa kiinnostunut haastamaan VR:n Suomen tarjouskilpailuissa.

Yhtiö kuuluu isoon hongkongilaiseen MTR-konserniin.

MTR Nordicin toimitusjohtaja Peter Viinapuu sanoo STT:n haastattelussa, että konsernin pitkä kokemus eri puolilta maailmaa tekisi siitä hyvän kumppanin junaliikenteen järjestäjille.

"Voimme kokemuksemme ansiosta antaa panoksemme järjestelmän operoimisessa sekä sen kehittämisessä tehokkaammaksi ja laadukkaammaksi ajan mittaan", Viinapuu sanoo.

Hän kehaisee MTR:n näyttöihin kuuluvan muun muassa sen, että Tukholman metron täsmällisyys ja asiakastyytyväisyys on kohentunut selvästi sinä aikana, kun MTR on sitä operoinut.

Suomessa pääkaupunkiseudun kilpailutetun lähijunaliikenteen on määrä alkaa vuonna 2021. Siitä vastaa Helsingin seudun liikenne.

Muun Suomen raiteiden henkilökuljetusten avaaminen kilpailulle alkaa Etelä-Suomen taajamajunaliikenteestä, ja sitä valmistelee liikenne- ja viestintäministeriö.

Ruotsissa rautateiden henkilöliikenne avattiin kokonaan kilpailulle vuonna 2010.

MTR päihitti pari vuotta sitten Tukholman lähijunaliikenteen kilpailutuksessa valtionyhtiö SJ:n, joka tunnettiin ennen nimellä Statens Järnvägar.

Uusintaottelun paikka voi olla Suomi, koska myös SJ harkitsee osallistuvansa Suomen tarjouskilpailuihin.

"MTR on yksi kovimmista kilpailijoistamme. Meidän pitää kehittyä koko ajan, koska he ovat niin hyviä", kertoo STT:lle Dan Olofsson SJ:stä. Hän on yhtiön kilpailutetusta liikenteestä vastaava päällikkö.

Valtionyhtiön oma maailmanvalloitus on vielä alkuvaiheessaan, mutta Ruotsissa sillä on yhä yli 50 prosentin siivu henkilöjunaliikenteestä.

SJ ei ole jättänyt vielä yhtään lopullista tarjousta ulkomaiseen tarjouskilpailuun, mutta tähyää Suomen lisäksi Norjaan ja Tanskaan.

Suomessa VR on luonnollisesti kova kilpailija kenelle tahansa, SJ:n Olofsson sanoo.

"VR pyörittää junia melko täsmällisesti ja asiakastyytyväisyys on melko hyvällä tasolla."

VR:n toimitusjohtaja Rolf Jansson ei ollut tavoitettavissa kommentoimaan kilpailutilannetta. Yhtiön viestintä viittasi vanhaan tiedotteeseen, jossa Jansson kertoo uskovansa VR:n pärjäävän myös kilpailutetuilla markkinoilla muun muassa tehokkuutensa ansiosta.

Molemmissa firmoissa uskotaan Ruotsin kokemusten perusteella, että Suomen junamarkkinoille on paljon tulijoita. SJ:n Olofsson kertoo, että isot toimijat Saksasta, Ranskasta, Hollannista ja Kiinasta hääräävät Ruotsissa, joten miksei myös itänaapurissa.

"Suomen markkinaa pyöritetään hyvin, mikä tekee siitä kiinnostavamman. Sitä on mahdollista kehittää ilman suuria korjauksia tai investointia", sanoo Olofsson.

Saksalaisjätti Deutsche Bahn ei kertonut STT:lle aikeistaan Suomen suhteen. Ranskalainen Keolis kertoi, ettei se tähtää Suomen raiteille juuri nyt. Hollantilainen Abellio ei vastannut STT:n yhteydenottoon.

Jonkinasteisesta kiinnostuksestaan Suomen raiteisiin kertoivat STT:lle muun muassa Britanniassa toimiva ja Pohjoismaihin tähyävä iso joukkoliikenneyhtiö Go-Ahead sekä Norjan valtion junayhtiö NSB.

Uudellamaalla busseja operoiva Transdev harkitsee asiaa, kertoo toimitusjohtaja Pekka Sirviö.