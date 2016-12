Vuoden maaseututyönantaja VRJ arvostaa henkilöstöä

Maaseudun työantajaliitto valitsi maanantaina VRJ Groupin vuoden työnantajaksi.

Yhtiön perustajan ja hallituksen puheenjohtajan Olavi Järvenpään mukaan yrityksen menestyksen takana on onnistunut henkilöstön palkkaus. "Olemme onnistuneet palkkaamaan yritteliästä ja pätevää väkeä. Henkilöstöön ja koulutukseen panostetaan paljon."

Järvenpää aloitti 1970-luvulla viherrakennustöissä ja kysyntää oli. 1981 hän perusti veljensä Pekan kanssa Viherrengas Oy:n ja alettiin hankkia koneita.

Toimita laajeni korjauksiin, maanrakennukseen, kunnossapitoon, silta- ja betonitöihin sekä asfaltointiin.

Omistajat ovat sijoittaneet aina tuoton takaisin yritykseen. Nyt VRJ:n liikevaihto on 70 miljoonaa euroa ja kasvussa. Työntekijöitä on keskimäärin 350 vuodessa ja yhtiö toimii pääkaupunkiseudulla, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Jyväskylässä ja Oulun alueella.

Henkilöstölle on paljon koulutusta ja ammattiosaamisnäyttöjä suoritetaan vuosittain, mukana on paljon maahanmuuttajia muissa maissa opiskelijoita.

Kausityöntekijöitä on 70 henkilöä, heitä tarvitaan silloin kun maa on sulaa, Järvenpää toteaa.

Hänen mukaansa Suomen heikko taloustilanne on tuonut vaikeuksia, mutta rakennusalalla on mennyt vuoden verran takavuosia paremmin.

"Kilpailua on, mutta aina on alalla sanottu, että kilpailu on kovaa. Työn tuottavuus pitää saada kuntoon, että pärjää."

Työnantajat valitsivat maanantaina orimattilalaisen maanviljelijän Kimmo Hovin jatkamaan liiton puheenjohtajana.

Hänen mukaansa alalla on Suomen joustavin työehtosopimus. "Liittoon tulee koko ajan uusia maaseutuyrittäjiä, kun tilat kasvavat ja niihin palkataan työvoimaa."

Suurimmat ongelmat aiheuttaa maatalouden kehno taloustilanne. "Vaikka liitto ei voi mitään markkinahinnoille, pitäisi pystyä vaikuttamaan esimerkiksi verotukseen", Hovi pohtii.