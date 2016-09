Yhdysvallat ja Venäjä valmiit yhteistyöhön, jos Syyrian aselepo pitää

Yhdysvallat ja Venäjä ovat julkistaneet Syyrian aseleposuunnitelman, josta maakaksikko neuvotteli Sveitsin Genevessä.

Aselevon on uutistoimisto AP:n mukaan määrä alkaa maanantaina auringon laskiessa.

John Kerry myös kertoi, että mikäli aselepo kestää viikon, Yhdysvaltain ja Venäjän asevoimat alkavat yhteistyön Syyriassa. Yhteisiskuilla on tarkoitus hyökätä ääri-islamilaisia Isisiä ja al-Nusran rintamaa vastaan. Näiden järjestöjen ei oleteta lähtevän mukaan aselepoon.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov täsmensi, että Venäjä ja Yhdysvallat aikovat tehdä yhteisiä ilmaiskuja terroristeja vastaan Syyriassa.

Lavrovin mukaan Venäjä ja Yhdysvallat ovat jo sopineet siitä, millä Syyrian alueilla maiden yhteisiä ilmaiskuja tehdään.

"Näillä alueilla eivät toimi muut kuin Venäjän ja Yhdysvaltain ilmavoimat", ulkoministeri lisäsi.

Painetta al-Assadille

Aselevon on Kerryn mukaan määrä luoda pohja rauhanprosessille Syyriassa. Kerry kertoi uskovansa, että aseleposuunnitelma johtaa neuvotteluihin "konfliktin lopettamiseksi".

"Yhdysvallat ja Venäjä toivovat nyt julkistetun suunnitelman vähentävän väkivaltaa, helpottavan kärsimystä ja jatkavan kehitystä kohti rauhansopimusta sekä poliittista muutosta Syyriassa", ulkoministeri muotoili.

Kerry korosti, että Yhdysvallat oli nyt valmis neuvottelemaan Venäjän kanssa aseleposopimuksesta erittäin perusteellisesti. Kerryn mukaan Yhdysvallat uskoo, että Venäjä ja sen ulkoministeri Lavrov kykenevät painostamaan Syyrian presidenttiä Bashar al-Assadia lopettamaan konfliktin, tulemaan neuvottelupöytään ja solmimaan rauhan.

Yhdysvaltain johtama liittouma on vaatinut, että Syyrian hallituksen joukkojen on lopetettava sotatoimet. Hallitusta on syytetty laajasta siviilien surmaamisesta.

Venäjä ja Yhdysvallat ovat tukeneet Syyrian sisällissodassa eri osapuolia. Venäjä on tukenut Syyrian presidenttiä al-Assadia ja Yhdysvallat hänen hallintoaan vastaan taistelevia oppositiovoimia.

Aseleposopimuksesta huolimatta Yhdysvallat ja Venäjä ovat edelleen erimielisiä al-Assadin tulevaisuudesta. Yhdysvaltain mukaan hänen on astuttava syrjään Syyrian johdosta, Venäjä puolestaan edelleen tukee presidenttiä.

Syyrian yli viisi vuotta kestäneessä sisällissodassa on menettänyt henkensä yli 290 000 ihmistä. Lisäksi konflikti on johtanut vaikeaan pakolaiskriisiin sekä Syyrian sisällä että kansainvälisesti.