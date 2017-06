Yhdysvallat kieltää toistaiseksi naudanlihan tuonnin Brasiliasta

Yhdysvallat ilmoitti torstaina kieltävänsä toistaiseksi tuoreen naudanlihan tuonnin Brasiliasta elintarviketurvallisuutta koskevien huolien takia. Maatalousministeriön mukaan kielto on voimassa niin kauan kuin "tyydyttävät korjaavat toimet on toteutettu".

Maatalousministeri Sonny Perduen mukaan Brasilia on pitkään ollut Yhdysvaltain kumppani, mutta Perduen mukaan hänen ensimmäinen tehtävänsä on suojella yhdysvaltalaisia kuluttajia.

"Sen (suojelemisen) olemme tehneet keskeyttämällä lihan tuonnin", ministeri sanoi tiedotteessa.

Brasilialaisen lihan laadusta nousi kohu aiemmin tänä vuonna sen jälkeen kun paljastui, että kymmeniä terveystarkastajia oli lahjottu päästämään myyntiin pilaantunutta lihaa. Useat maat ilmoittivat skandaalin synnyttyä laittavansa brasilialaisen lihan tuontikieltoon.

Yhdysvaltain maatalousministeriön tiedotteen mukaan kaikki Brasiliasta tuotu liha on tarkastettu maaliskuusta lähtien eli siitä lähtien kun skandaali sai alkunsa. Tarkastusten perusteella 11 prosenttia brasilialaisesta lihasta on hylätty. Muista maista tuodusta lihasta on puolestaan hylätty yksi prosentti.

Brasilia on maailman toiseksi suurin lihantuottaja maa, suurin on Yhdysvallat, käy ilmi Yhdysvaltain maatalousministeriön datasta.