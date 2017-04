Yhdysvallat tuo F-35-hävittäjiä Viroon

Viroon saapui tiistaina huippunykyaikaisia amerikkalaisia F-35-hävittäjiä, kertoi Viron yleisradioyhtiö ERR. Häiveteknologiaa hyödyntävät Yhdysvaltain ilmavoimien hävittäjät laskeutuvat Ämarin lentotukikohtaan.

Koneiden tarkka lukumäärä ei ole tiedossa. ERR:n mukaan koneet jäävät Viroon useiksi viikoiksi harjoittelemaan Yhdysvaltain ja sen liittolaismaiden koneiden kanssa.

Lockheed Martinin valmistama F-35 Lightning II on yksi viidestä ehdokkaasta Suomen seuraavaksi hävittäjämalliksi. Konetta on valmistettu vasta pari sataa kappaletta. F-35-hävittäjiä on jo käytössä Yhdysvaltain ilmavoimissa ja merijalkaväessä, lisäksi sitä on myyty muun muassa Norjaan ja Israeliin.

Perinteisesti nousevan ja laskeutuvan A-mallin lisäksi koneesta valmistetaan pystysuoraan laskeutumiseen kykenevää B-mallia sekä lentotukialuskäyttöön tarkoitettua C-mallia.

MT uutisoi keskiviikkona, että Suomi ei halunnut amerikkalaista B52-pommikonetta Suomeen harjoittelemaan.