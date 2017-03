YK: Maailmalla edessään suurin humanitaarinen kriisi yli 70 vuoteen

Maailmalla on edessään suurin humanitaarinen kriisi sitten toisen maailmansodan, arvioi YK.

Maailmanjärjestön mukaan yli 20 miljoonaa ihmistä uhkaa nääntyä nälkään neljässä maassa: Nigeriassa, Somaliassa, Etelä-Sudanissa ja Jemenissä.

YK:n humanitaaristen asioiden apulaispääsihteerin Stephen O'Brienin mukaan maailman maiden pitäisi saada liikkeelle yli neljän miljardin euron rahavarat katastrofin välttämiseksi neljässä kriisimaassa.

"Ilman yhteisiä ja koordinoituja maailmanlaajuisia ponnistuksia ihmiset kuolevat nälkään. Monet muut kärsivät ja kuolevat sairauksiin", O'Brien sanoi puheessaan YK:n turvallisuusneuvostolle.

O'Brienin mukaan sodan repimä Jemen on tällä hetkellä maailman pahin kriisialue, kun kaksi kolmasosaa maan asukkaista – eli lähes 19 miljoonaa henkeä – on ulkopuolisen avun varassa. Yli seitsemällä miljoonalla jemeniläisellä on pulaa ruoasta.

O'Brien vyörytti vastuuta kärsimyksestä Jemenin sodan osapuolille, joita arkkiviholliset Iran ja Saudi-Arabia tukevat. O'Brienin mukaan sodan osapuolet ovat estäneet avun toimittamisen hädänalaisille ja politisoineet avunjaon.

O'Brienin mukaan Jemenin kriisin hoitamiseen tarvitaan tänä vuonna noin kaksi miljardia euroa, mutta tästä summasta on kasassa vain murto-osa.

Etelä-Sudanissa avun tarpeessa on O'Brienin mukaan noin 7,5 miljoonaa ihmistä ja Somaliassa noin 6,2 miljoonaa ihmistä. Somaliassa lähes kolme miljoonaa ihmistä elää nälänhädän partaalla.

Boko Haram -järjestön terrorisoimassa Nigerian koillisosassa lähes 11 miljoonaa ihmistä on O'Brienin mukaan humanitaarisen avun tarpeessa. Yli seitsemällä miljoonalla koillisnigerialaisella on pulaa ruoasta.