Yksi kuollut ja muutamia loukkaantunut yliajossa Helsingin keskustassa

Ajoneuvon kuljettaja on poliisin mukaan suomalainen noin viisikymppinen mies. Hän on poliisin huostassa, ja päihteillä, ainakin alkoholilla, on poliisin mukaan ollut osuutta asiaan.

Yliajo tapahtui Lönnrotinkadun ja Annankadun risteyksessä, ja tieto siitä tuli viranomaisten tietoon noin kello 18.15.

Liikenneviraston mukaan Lönnrotinkatu on toistaiseksi suljettu välillä Mannerheimintie–Annankatu.