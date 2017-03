Yle: Ruotsalaiset ovat huolissaan suomalaisten viinankäytöstä – Ruotsin Alko kirjelmöi EU:lle

Yle kertoo, että ruotsalaiset ovat huolissaan suomalaisten tulevaisuudesta – siinä tapauksessa, että Suomen uusi alkoholilaki hyväksytään. Ruotsin Alko eli Systembolaget on tämän vuoksi lähettänyt Euroopan komissiolle kommenttikirjeen, jossa Suomi halutaan pelastaa vapaamieliseltä alkoholipolitiikalta.

Ylen mukaan ruotsalaiset perustelevat kantaansa suomalaisten ryypiskelyllä.

"Alkoholin kokonaiskulutus Pohjoismaissa on 10,4 litraa puhdasta alkoholia vuodessa aikuista kohti, joka on vähemmän kuin EU:n keskiarvo 12,5 litraa. Pohjolassa Ruotsin ja Norjan kokonaiskulutus on merkittävästi pienempi kuin Suomessa", kirjeessä todetaan.

Suomalaisten alkoholinkulutus jää kuitenkin EU:n keskimääräisestä 0,2 litraa.

Kirjeen mukaan suomalaiset kuuluvat pohjoiseen juomiskulttuuriin, jossa vallitsee kännäys – juodaan enemmän, mutta harvemmin. Uusi uhka on havaittu siitä, että kännäystä tasoittamaan on tullut kasvava arkijuominen.

Ruotsalaiset pelkäävät, että jos Suomi sallii uuden lakiesityksensä mukaisesti vapauksia alkoholin myyntiin ja saatavuuteen, kulutus lisääntyy ja kansanterveys kärsii.

Ylen mukaan Ruotsin kirjeen tapaiset huomautukset eivät välttämättä hidasta EU:n prosessia lain hyväksymisessä, mutta kommentteihin on komission mukaan vastattava mahdollisimman tarkasti.

Komissio on jo päättänyt antaa Suomen alkoholilainuudistuksesta "yksityiskohtaisen lausunnon". Käsittely on sen vuoksi venynyt kolmesta kuukaudesta kuuteen kuukauteen ja lausuntoa on odotettava kesäkuun puoliväliin.

Yle: Ruotsin Alko vastustaa Suomen uutta alkoholilakia

Alkoholilain kommenttikirje