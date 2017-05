Yle: Vihreät ja kokoomus nosteessa, vasemmisto tipahti

Jos eduskuntavaalit olisivat nyt, kokoomusta äänestäisi yli 21 prosenttia. SDP on niukasti toisena, mutta puolueen etumatka keskustaan on kaventunut 0,2 prosenttiyksikköön. SDP:n kannatus on laskenut 18,6 prosenttiin ja keskustan noussut 18,4 prosenttiin.

Eniten kannatustaan on nostanut vihreät. Puolueen kannatus on noussut yli kaksi prosenttiyksikköä ja on nyt 14,6 prosenttia. Myös perussuomalaisten kannatus on noussut vajaan prosenttiyksikön verran ja on nyt 9,6 prosenttia.

Vasemmistoliiton kannatus on sen sijaan laskenut. Kannatus laski reilun prosenttiyksikön 7,7 prosenttiin. RKP:n kannatus laski kuntavaaleista 4,5 ja kristillisdemokraattien 3,6 prosenttiin.

Taloustutkimus haastatteli kannatusarviota varten yli 2 900 ihmistä huhti- ja toukokuun aikana. Mittauksen virhemarginaali on 1,8 prosenttiyksikköä ylös- tai alaspäin. Kysely mittaa jälleen eduskuntavaalikannatusta, joulukuusta huhtikuuhun mitattiin kuntavaalikannatusta.