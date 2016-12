Yleltä irtisanoutunut Eronen: Johto olisi voinut toimia Sipilä-tapauksessa toisin

Ylen ajankohtaistoimituksen esimiehen tehtävistä irtisanoutunut Jussi Eronen sanoo STT:lle, että Sipilä-tapaus toi päivänvaloon sen, ettei päätoimittaja luota toimittajiin.

Eronen ilmoitti tänään eroavansa, koska näkemyserot sananvapaudesta uutispäätoimittaja Atte Jääskeläisen kanssa ovat liian suuret.

Suomen Kuvalehti kirjoitti marraskuussa, että sen tietojen mukaan Ylen johto päätti hyllyttää pääministeri Juha Sipilän mahdollista esteellisyyttä koskevat jatkojutut sen jälkeen, kun pääministeri oli lähettänyt useita viestejä Ylen toimittajalle.

Eronen sanoo, että Ylen johto olisi helposti voinut toimia tapauksessa toisin kuin nyt toimittiin.

"Sen jälkeen, kun Sipilä-linjaus oli tehty, pyysin päälliköitä purkamaan sen. Sanoin, että linjaus on kestämätön, mutta kukaan ei ollut siitä purkamisesta kiinnostunut. Kukaan ei vastannut sähköpostiin, jossa ehdotin purkamista."

Erosen mukaan ulkopuolisen selvittäjän olisi hyvä edelleen selvittää tapausta Ylessä.

Eronen kertoo ilmoittaneensa erostaan Jääskeläiselle tänä aamuna.

"Totesin, että meillä on niin isot linjaerot journalismissa, että minun on varmaan parempi lähteä. Hän totesi ystävällisesti, että niin varmaan on. Keskustelu kesti noin minuutin."

Erosen mukaan hänen ja Jääskeläisen välit ovat asialliset. "Mitään riitelyä ei ole ollut. En vain pysty hyväksymään tätä journalistista linjaa."

Eronen perusteli eroamistaan sillä, että hänen sananvapauttaan on rajoitettu. Erosen mukaan häntä ja hänen tiimiään on pyydetty vähentämään väärinkäytöksiin ja epäkohtiin puuttuvan paljastusjournalismin tekemistä.

"Uskon, että on ainakin kymmeniä toimittajia, jotka ovat syvästi huolissaan näistä sananvapauteen liittyvistä kysymyksistä. Vain harva kuitenkin uskaltaa avata suunsa, koska pelkää työpaikkojensa puolesta."

Erosen mukaan hänen toimituksensa lisäksi Ylen MOT:n toimituksessa on oltu huolissaan uutis- ja ajankohtaistoiminnan sananvapaudesta. Eronen uskoo, että ongelmat ovat voineet vaikuttaa ihmisten kykyyn tehdä työtään.

"Ihmisten on varmasti hyvin vaikea keskittyä työhön tällaisen kohun keskellä, varsinkin kun päälliköiltä on tullut hyvin vähän ymmärrystä työntekijöitä kohtaan."

Myös Ylen toimittaja Salla Vuorikoski on irtisanoutunut tehtävistään.

Vuorikoski sai pääministeri Sipilältä parikymmentä viestiä sen jälkeen, kun Yle uutisoi Sipilän Terrafame-sidonnaisuuksista. Asia tuli julkisuuteen, kun Suomen Kuvalehti kirjoitti Sipilän vaientaneen Ylen Terrafame-uutisoinnin.

Vuorikoski kertoo Facebookissa, että viime aikojen ja kuluneen vuoden tapahtumat ovat osoittaneet hänelle, että Ylessä on perustavanlaatuisia ongelmia ratkottavana. Vuorikosken mukaan ongelmat koskevat journalismin riippumattomuutta ja yleisön oikeuksien toteutumista.

"Talon johto on viestittänyt toistuvasti viime viikkojen aikana työntekijöille, että jos he eivät pysty hyväksymään johdon linjauksia, pitää miettiä, voiko talossa olla töissä."

Vuorikoski kertoo kuunnelleensa tätä miettiessään tulevaisuuttaan Ylessä. "Oma polkuni vie nyt toiseen suuntaan, hän kirjoittaa."

Vuorikoski lisää, ettei häntä ole painostettu lähtemään. "En myöskään lähde vihaisena, vaan toiveikkaana."