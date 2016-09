Ylen gallup: SDP:n kannatus taas kasvussa – kirii kohti kärkiasemaa

SDP:n kannatus on lähtenyt nousuun, eikä puolue ole enää kaukana keskustan takana, käy ilmi Ylen kannatusmittauksesta.

SDP:n kannatus on nyt 20 prosenttia. Keskusta on pysynyt suurimpana puolueena 20,7 prosentin kannatuksella, mutta pääministeripuolueen suosio on notkahtanut alle viime eduskuntavaalien tuloksen.

Hallituspuolueista kokoomuksen kannatus on pysynyt liki ennallaan 17,7 prosentissa. Perussuomalaiset taas ovat kasvattaneet kannatustaan heinäkuun kuoppalukemista ja puoluetta kannattaa nyt 8,4 prosenttia vastaajista.

Perussuomalaisten edellä kannatuslukemissa ovat yhä vasemmistoliitto 9,3 ja vihreät 13,6 prosentin kannatuksella.

Taloustutkimus haastatteli kannatusmittausta varten reilu 2 400 ihmistä. Kyselyn virhemarginaali on suurimpien puolueiden osalta noin 1,6.