Ylen kannatusmittaus: Keskustan kannatus luisuu, SDP:n tilanne alkaa helpottaa

SDP:n kannatus on lähtenyt nousuun, käy ilmi Ylen kannatusmittauksesta. SDP:n suosio on kasvanut kuukauden takaisesta 1,7 prosenttiyksikköä ja puolue on toiseksi suosituin 17,3 prosentin kannatuksella.

Sen sijaan keskustan kannatus on laskenut tasolle, jolla se oli viimeksi Juha Sipilän puheenjohtajakauden alussa, heinäkuussa 2012. Keskusta on mittauksen nelonen 15,8 prosentin kannatuksella. Kannatus on laskenut 0,4 prosenttiyksikköä.

Kärkipaikkaa pitää yhä kokoomus, joka on kasvattanut suosiotaan 0,9 prosenttiyksikköä. Kokoomuksen kannatus on 21,7 prosenttia.

Vihreät on puolueista kolmanneksi suosituin 16,6 prosentin kannatuksella. Puolueen kannatus laski 1,2 prosenttiyksikköä.

Taloustutkimus haastatteli liki 2 000 ihmistä syys-lokakuussa. Tutkimuksen virhemarginaali on 2,3 prosenttiyksikköä suuntaansa.