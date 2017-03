Ylen kysely: SDP menetti johtopaikkansa kokoomukselle, perussuomalaiset nousivat

SDP on menettänyt asemansa suosituimpana puolueena kokoomukselle, ilmenee Ylen tuoreesta kyselystä. SDP menetti kannatustaan kaksi prosenttiyksikköä. Puolueen kannatus on nyt 18,8 prosenttia.

Kokoomus puolestaan nosti kannatustaan 0,7 prosenttiyksikköä helmikuuhun verrattuna. Kokoomusta kannattaa nyt 19,1 prosenttia kyselyyn vastanneista.

Lisäksi perussuomalaiset on noussut aallonpohjasta. Perussuomalaisia kannatus on nyt 10,3 prosenttia, ja se on viidenneksi suosituin puolue. Perussuomalaisten kannatus koheni helmikuusta selvästi, 1,9 prosenttiyksikköä.

Keskustalla alamäkeä

Keskustan suosio laski edellisestä Ylen mittauksesta 0,5 prosenttiyksikköä 18,4 prosenttiin. Suosiotaan on menettänyt hieman myös vihreät, jota äänestäisi nyt 13,3 prosenttia suomalaisista.

Hitusen huvennut oli niin ikään vasemmistoliiton kannatus. Puoluetta kannatti 8,3 prosenttia kyselyyn vastanneista.

Taloustutkimuksen kyselyyn haastateltiin 2 444 ihmistä. Haastattelut tehtiin 6.–28. maaliskuuta. Virhemarginaali suurimpien puolueiden osalta on 2,2 prosenttiyksikköä.