Ylen kysely: Uuden vaihtoehdon kannatus pientä

Ylen kannatusmittauksen mukaan perussuomalaisten kannatus vaikuttaa hieman kasvaneen edellisestä mittauksesta. Kannatus on kasvanut 0,7 prosenttiyksikköä ja on nyt 9,7 prosenttia.

Perussuomalaisista irtautuneen Uuden vaihtoehdon kannatus on kyselyn perusteella pientä. Ryhmän kannatus on 2,3 prosenttia.

Kaikilta mittaukseen vastanneilta kysyttiin, voisivatko he äänestää joko perussuomalaisia tai Uutta vaihtoehtoa. Vastauksien perusteella näyttää siltä, että Uuden vaihtoehdon kannatuspotentiaali on hieman suurempi kuin perussuomalaisten. Seitsemän prosenttia voisi äänestää perussuomalaisia, 11 prosenttia Uutta vaihtoehtoa ja kuusi prosenttia kumpaa tahansa.

Uusi vaihtoehto -ryhmä ilmoitti maanantaina perustavansa uuden yhdistyksen, josta tulee myös puolue. Tulevan puolueen nimi on Sininen tulevaisuus.

Mittauksen perusteella kolmen kärjessä on tapahtunut muutoksia sekä sijoituksissa että kannatuksissa. Kokoomus johtaa, SDP kiilasi toiseksi ja keskusta putosi kolmanneksi.

Kokoomus on nostanut kannatustaan 0,8 prosenttiyksiköllä 21,3 prosenttiin. SDP:n kannatus on pudonnut 0,6 prosenttiyksiköllä 17,1 prosenttiin ja keskustan 1,4 prosenttiyksiköllä 17 prosenttiin.

Mittauksessa vihreät säilyttää historiansa huippulukemat ja vasemmistoliiton kannatus putoaa edellisestä 0,8 prosenttiyksikköä kahdeksaan prosenttiin. Kristilliset säilyttää asemansa, ja RKP:n kannatus laskee 0,8 prosenttiyksikön verran neljään prosenttiin.

Taloustutkimus haastatteli reilut 1 200 ihmistä 13. ja 20. kesäkuuta välisenä aikana. Kantansa ilmoitti 65 prosenttia haastatelluista.

Kannatusmittaus on tehty edelliskertoja lyhyemmässä ajassa ja otos on 1 710 henkilöä pienempi kuin toukokuun mittauksessa. Tämän vuoksi virhemarginaali on edelliskertoja suurempi, 2,8 prosenttiyksikköä.